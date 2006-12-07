Законодательное сопровождение Мороза интересует больше, чем проблемы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ высказывается за конкретизацию работы межпарламентской украинско-польской Ассамблеи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВРУ, об этом он сказал во время сегодняшней встречи украинской парламентской делегации с председателем Польско-украинской парламентской группы Сейма и Сената Республики Польша Мареком КУХЦИНСКИМ и депутатами-членами группы.

Во время встречи подчеркивалась заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества на всех уровнях, что будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Украиной и Польшей.

А.МОРОЗ, находящийся в Республике Польша с двухдневным официальным визитом, в числе перспективных направлений двустороннего сотрудничества назвал развитие транзитной сети между Украиной и Польшей, пограничного сотрудничества, сотрудничество в энергетической сфере, «законодательное сопровождение снятия проблемы энергообеспечения для Украины и Польши». По мнению председателя ВР, двусторонняя межпарламентская Ассамблея должна активно участвовать в законодательном сопровождении решения этих вопросов.

Во время встречи также речь шла о важности дальнейшего развития сотрудничества в агропромышленном комплексе, в сфере науки и образования, обмене опытом по реформированию страховой и пенсионной систем.

А.МОРОЗ и М.КУХЦИНСКИЙ высказались за необходимость определить вопросы двусторонних отношений, требующие первоочередного рассмотрения, и вынести их на проработку рабочими группами в рамках украинско-польской парламентской Ассамблеи.

Отвечая на вопросы польских парламентариев, председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что на всех сегодняшних встречах обсуждался вопрос поставок мясной продукции из Польши в Украину. В этом контексте он сообщил, что украинский парламент принял закон о ветеринарной медицине, полностью отвечающий требованиям ВТО. Кабинет Министров Украины также работает над решением этой проблемы, в Польше работает делегация украинских инспекторов. «В рабочем порядке все будет решено. Важно, чтобы и польская, и украинская стороны соблюдали стандарты», - сказал А.МОРОЗ.