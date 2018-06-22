Бюджет-2007: олигархи с коммунистами соединились против пролетариата

Последняя бюджетная ночь (доработка проекта бюджета профильным комитетом перед внесением его в сессионный зал) и бюджетный день, в который принимается главный финансовый документ страны, обычно превращается в феерическое шоу. Во время которого поправки вносятся в главный финансовый документ страны «с голоса», лидеры фракций пиарятся не щадя живота своего, ругая по вкусу: либо «олигархический» бюджет, либо «бюджет проедания». Руководители предприятий зубами вгрызаются в статью со скромным названием «программа поддержки» и так далее, члены правительства убеждают, что не было в Украине более народного бюджета.

В этот раз все прошло чинно. Хотя, конечно, и в этот раз правительство ритуально пошло на какие-то уступки парламентскому комитету. Сняты ограничения по начислению пенсий работающим пенсионерам и по выплатам при рождении ребенка. Процесс прошел настолько мирно, что вызывает серьезные опасения о перспективе его подписания Президентом.

Главу Минфина Николая Азарова, который, кстати, представлял бюджет на украинском языке, одни вяло покусывали, другие задавали подобострастные вопросы, перемежая их с комплиментами. Это был не тот случай, когда парламентский комитет дерется, отвоевывая у Минфина каждую копейку.

Теперь, исполнительная и законодательная власть (имеется в виду – “антикризисная” ее часть) демонстрировала единство. Отвечая на вопрос, почему вы только на 15 гривен подняли прожиточный минимум, глава парламентского комитета Владимир Макеенко ответил: «Цена вопроса, о котором вы говорите, – это пять с половиной миллиардов гривен. Где их взять?» Раньше парламент вопрос – где взять денег – оставлял Минфину. Тем не менее, интересные обвинения и политические рефлексии на тему, куда уходят деньги, и в сессионном зале и в кулуарах прозвучали.

Симоненко уже вымирает и формирует поколение дистрофиков

«Уважаемые коллеги! – обратился главный коммунист с трибуны парламента. – Бюджет сложный и мы им не удовлетворены. Рост цен тарифов настолько стремительный, что это увеличение отстает от реальных потребностей… Мы не только вымираем, но фактически формируем поколением дистрофиков. Металлург, шахтер, энергетик потребляет меньше килокалорий. Поддержка растениеводства сократилась на несколько миллиардов. На поддержку фермерских хозяйство выделено 25 миллионов. Если поделить это на 43 тысячи хозяйств, значит, каждому хозяйству достанется по 580 гривен

3,4 миллиона гривен выделено на поддержку Института памяти. Да у нас беспамятство наблюдается, потому что не поддерживаем производителя. 5 миллионов выделено на поддержку диаспоры. Этой той диаспоры, которая блокирует приезд премьер-министра в Америку. Стоит ли выделять такой диаспоре. А экономить нужно, начиная с себя. Сократить льготы еврочиновникам, прекратить евроремонты, закупку дорогих автомобилей. Да, на Секретариат Президента 70 миллионов выделяем, а он превратился в отстойник для тех, кого увольняет Верховная Рада и бригадиров криминальных групп.

Представители крупных представителей, – резвился в припадке раскулачивания главный коммунист, – снизьте цены на хлеб, сахар, на конфеты и тогда вы будете по-настоящему народными депутатами».

Кстати, 70 миллионов, упомянутых Петром Симоненко, по словам народного депутата Павла Жебровского, – это расходы, выделенные на ГУД (Государственное управление делами). В комментарии УНИАН Жебровский отметил, что некорректно говорить, что это «расходы Секретариата». Это расходы и на Кабмин, и на Верховную Раду.

Спецбольница для чиновников получит вдвое больше, чем сельская медицина

Юлии Тимошенко в зале не было, но трибуну эффективно использовал ее ближайший соратник Александр Турчинов.

«Один из депутатов Партии регионов, – напомнил он, – упрекнул, что во время премьерства Тимошенко была увеличена стоимость рабочей силы. Это для них люди – рабочая сила, а для нас – зарплаты нашего народа. Не называйте людей на ваших предприятиях рабочей силой (слышен заметный шум одобрения).

НАК «Нефтегаз» в 2007 году будет банкротом, который распродадут за кредиты, запланированные этим бюджетом.

На 29% увеличивается финансирование Кабмина. В это же время судебная власть недофинансируется на 49%. Правительство снова предлагает существовать судебной власти за счет взяток.

Кстати, на развитие столичного медицинского VIP-комплекса «Феофании» предлагается 216 миллионов гривен, то есть вдвое больше, чем на всю сельскую медицину».

Тарасюку деньги не давать!

«Если Президент и лоббист, сказал в парламенте Павел Жебровский, (фракция «Наша Украина»), – то он лоббист украинского народа. А если кое-кто говорит о Секретариате как об отстойнике, то он (речь идет о Симоненко. – Авт.) в этом отстойнике находится уже давно.

Представьте себе, деньги на развитие имиджа Украина, – это 20 миллионов гривен – передаются из МЗС Министерству образования… 53 миллиона гривен, предусмотренные на развитие дипломатических учреждений, передаются Минфину и дипучреждениям в Москву. Такое впечатление, что у нас больше нигде нет дипучреждений, только в Москве».

Парламент перешел к постатейному рассмотрению проекта Бюджета. А мы вышли в кулуары. Там Александр Баранивский (СПУ) хвалил бюджетную поддержку села, Михаил Поживанов ругал антисоциальный бюджет, обещая ему президентское вето.

Эксперты прогнозируют вето

В поисках относительно независимого эксперта, мы набрели на народного депутата прошлого созыва, экс-председателя бюджетного комитета Людмилу Супрун. Мы обратились с просьбой прокомментировать ее показатели бюджета – 2007.

«В законе, который сегодня проголосован, есть основания для неподписания его Президентом, – сказала Людмила Павловна. – Конституцией запрещено уменьшать доходы граждан. К сожалению, правительство, оставило уровень зарплаты на том же уровне, что и в 2006 году. А налог на доходы граждан увеличивается.

Нужно было с 1 января 2007 года хотя бы на два процента поднять зарплату. Потому что 408 гривен – это тот стандарт, ниже которого Кабмин не имеет права опуститься, а минимальная зарплата ниже 408 гривен, не могла появиться в законе о бюджете.

Я как-то услышала из уст одного уважаемого члена правительства, что они будут настаивать на том, чтобы росли объемы производства, но не будут поднимать доходы граждан. Извините, а зачем тогда наращивать производства?

Бюджет сегодня отображает интересы собственников крупных предприятий.

Было много разговоров, о том, сколько отдадут местному самоуправлению денег, полномочий… Ничего подобного. На местное самоуправление не хватает сегодня 9 миллиардов. Нет средств на реализацию делегированных центром полномочий.

В бюджете предусмотрено, что на каждую тысячу кубов газа, которая идет на создание тепловой энергии, фактически выделяются 50 долларов субсидии от государства. Украинский газ покупается по 160 гривен, населению продается по 339 гривен. Убытков нигде нет. Почему поднимается стоимость тарифов? На каком основании поднимается стоимость услуг ЖКХ? Я думаю, что зарабатывают посредники.

Вот таких вопросов может набраться еще минимум шесть. И этого уже достаточно, чтобы Президент не подписывал бюджет».

Маша Мищенко