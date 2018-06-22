Кульминация бюджетного дерибана

Циничность отечественного бюджетного процесса кристаллизируется год за годом. Как и в первом чтении, так и сегодня, во втором (окончательном), машина голосования, которая каждый раз выдавала на-гора 247 голосов, не дала ни единого сбоя. Оппозиция даже не брыкалась и не орала, исходя из принципа "не тратьте, куме, сили" или куда более неприличной сентенции "если вас насилуют…"

Разговоры о минимальной зарплате, прожиточном минимуме – это для отвода глаз. Об этом сегодня подзабыл даже товарищ Симоненко, который вместо этого саркастически прошелся по мелким сравнительно с другими ассигнованиями (на Институт национальной памяти) и лил слезы по былым временам.

Бюджетный дерибан, который продолжался всю осень, достиг апогея в ночь с 5 на 6 декабря, когда состоялся последней "дележ". До этого успешно разобрали по закромам три миллиарда гривен стабилизационного фонда и восемь миллиардов дополнительных доходов. И даже этого оказалось маловато – в последнюю полночь повысили приватизационные поступления на 567 миллионов, 400 из которых отдали коммунистам, упаковав эти средства в обертку "государственной финансовой поддержки животноводства и растениеводства". И в самом деле, без голосов коммунистов голосование за бюджет было бы на грани.

Верхом цинизма и неуважения к "рабочей силе", которая, по словам “антикризисников”, очень подорожала при правлении "помаранчевых", и поэтому теперь дороже обходится бюджету, стало исключение пенсионеров-депутатов из числа тех, кому ограничивают максимальные пенсии. Если ты успел поносить позолоченный значок – твою пенсию не ограничат двенадцатью минимальными пенсиями, или 10 тысячами гривен.

Пенсии нардепов и еще три дополнительных миллиона на "развитие охотничьего хозяйства", которые обнаружил Томенко, таки всплыли на "поверхность" и в радиоэфир – в отличие от других "сладостей", надежно вмонтированных во внутренности бюджета.

"Благодаря" азаровским заимствованиям, в конце 2006 года, когда у них не было особенной потребности, расходы на обслуживание внешнего долга в следующем году, относительно варианта бюджета от 14 сентября, вырастут на 600 млн. грн.

Аппетиты самой Верховной Рады распухают до неприличия. Если между первым и вторым чтением расходы на содержание аппарата ВР было предложено увеличить на 30 млн., то в ночь с 5 на 6 декабря эта цифра выросла втрое – еще на 60 млн. грн., до 700 в целом. Это кроме тех 15 дополнительных миллионов, за которые нардепам будут ремонтировать их крымский санаторий "Гурзуф", и 42 миллионов, – на спецбольницу в "Феофании". Содержание каждого нардепа стоит каждому украинцу 15 гривен, в при таких темпах смета Верховной Рады образца 2008 года перепрыгнет отметку в миллиард гривен.

Председатель КРУ Андреев рапортует сегодня же о систематическом разбазаривании средств в системе госуглепрома. А немного позже на финансирование шахт, к уже имеющимся в бюджете 2 миллиардам, добавляется еще 170 миллионов. Ну как, скажите, удержаться, чтобы не увеличить, когда все в твоих руках и точно не известно, сколько еще такая лафа будет длиться?

А как вам почти 4 миллиона гривен на "мероприятия по обмену и изучению опыта в ведущих клиниках мира", которых не было в первом чтении? Это под патронатом знаменитой ДУСи. Какой опыт будут изучать?

Однако "донецкие" умеют не только распылять, но и концентрировать средства. В распоряжении вице-премьера Рыбака очутились миллиарды инвестиционных гривен (только между первым и вторым чтением они выросли на 1 млрд. 250 млн.), за которыми выстроятся в очередь города, уверяя в своей безграничной благодарности.

В проголосованном бюджете, с точки зрения формальной логики, есть лишь одна нестыковка: Кабмин в первом чтении перебрал было на себя функции главного распорядителя средств для всех местных государственных администраций. Имелось в виду, что даже "ющенковские" губернаторы и председатели райгосадминистраций будут не такими норовистыми, если их финансирование будет зависеть от воли чиновников с Грушевской. Однако в конце концов этот миллиард шестьсот миллионов вернулся туда, где был – самим местным администрациям, которые будут получать средства напрямую, минуя Кабмин, – от Казначейства. Что-то "донецкие" все-таки задумали, ведь "осада" глав местных администраций является их программой-минимумом на 2007 год.

А в финале жалобным и символическим плачем в конце победной бюджетной баталии в исполнении “регионалов”, социалистов и коммунистов звучал лепет депутата Лилии Григорович, которая просила у всесильного Николая Яновича малую толику денег на мероприятия по чествованию памяти Шевченко и фестиваль "Золотая подкова". В этом вся суть наших полуоппозиционеров от “Нашей Украины” с их золотыми подковами: в то время как правительство и коалиция делят миллиарды, они вымаливают копейки на дорогие их сердцу культурологические проекты...

Станислав Голубенко