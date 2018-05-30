Яценюк становится в один ряд с Кучмой, Медведчуком, Януковичем и Тимошенко

Речь идет не о политическом калибре, влиятельности, харизме или управленческих навыках. Просто Арсений Петрович тоже решил попиариться на теме всеукраинского референдума. Как и все перечисленные в заголовке деятели – каждый в свое время. Вчера возглавляемая Яценюком общественная организация „Фронт перемен” инициировала проведение всеукраинского референдума относительно внесения изменений в Конституцию.

Олигархи, стой! Раз, два...

Цель в обращении экс-спикера ВР декларируется благородная – остановить безымянных, но коварных „олигархов”, которые сбились в „группы”, хотят манипулировать Конституцией „узурпировать власть” в Украине и разделить ее на „зоны влияния”. Первая попытка у них сорвалась, но доблестный „фронтовик” Яценюк своим референдумом перекроет все лазейки для манипуляций Конституцией и „защитит право народа формировать власть и влиять на нее”. Почему-то сразу становится понятно, что под „неправильними олигархами” Арсений Петрович не подразумевает ни Дмитрия Фирташа, ни Виктора Пинчука, ни Леонида Юрушева.

Если верить пресс-службе “Фронта перемен”, 15 августа в более чем 300 населенных пунктах всех регионов Украины прошли собрания инициативных групп, которые и дали старт процессу всеукраинского референдума. В собраниях якобы приняли участие около 100 000 человек, которые, конечно, единогласно одобрили вопросы, что будут вынесены на референдум.

Этих судьбоносных вопросов – три.

1. Одобряете ли вы новую редакцию части первой статьи 71 Конституции Украины следующего содержания: «Выборы Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателей и депутатов местных советов являются свободными и происходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования»? 2. Одобряете ли вы часть первую статьи 90 Конституции Украины следующего содержания: «Полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Срок полномочий Верховной Рады Украины может быть продленный лишь в условиях военного или чрезвычайного состояния»? 3. Одобряете ли вы часть вторую статьи 154 Конституции Украины следующего содержания: «Изменения и дополнения к Конституции Украины могут быть утверждены непосредственно на всеукраинском референдуме. Изменения и дополнения к Конституции Украины, утвержденные на таком референдуме, являются обязательными и не нуждаются в принятии любых решений или осуществления действий органами государственной власти или их должностными лицами»? То есть, в ч. 1 ст. 71 Основного Закона старую формулировку „выборы в органы государственной власти и местного самоуправления” расшифровали с тем, чтобы не дать никаких возможностей для избрания Президента в парламенте. Только „общим, равным и прямым голосованием”. В ч. 1 ст. 90 добавили второе предложение, чтобы исключить риск бесконечного сидения в ВР депутатов старого созыва. В ст. 154 добавлена часть вторая, призванная избавить Верховную Раду от необходимости утверждать результаты всеукраинского референдума.

Томас Мор, Томазо Кампанелла, Арсений Яценюк В целом изменения выглядят вполне прилично. Одна закавыка: все эти прекрасные предложения ничто иное как элементарный предвыборный пиар, попытка понравиться избирателям. Грамотный юрист Арсений Яценюк не может не знать, что действующее законодательство блокирует все реальные возможности довести всеукраинский референдум до конца.

На основе действующего Закона Украины "О всеукраинском и местном референдумах", принятого еще в далеком 1991 году, легитимное утверждение новой Конституции Украины просто невозможно. Возьмем для примера ст. 11: „Подготовка и проведение всеукраинского референдума осуществляется за счет республиканского бюджета”. Это какой республики бюджет? В тексте закона упоминается лишь Автономная республика Крым. Так что, за счет крымчан будем референдум проводить?

А статья 20 действующего Закона предусматривает, что „может поручить выборочную или полную проверку полученных документов народным депутатам Украины и соответствующим местным Советам народных депутатов, после чего выносит вопрос о проведении всеукраинского референдума на рассмотрение сессии Верховной Рады Украины” давно уже несуществующий „Президиум Верховной Рады Украины”. Нет, конечно, автор с удовольствием бы посмотрел, как Литвин, Лавринович и Томенко втроем дружно выносят на рассмотрение сессии эти классные предложения Яценюка, поддержанные необходимым количеством избирательно проверенных голосов. Но это невозможно, поскольку данная троица лишь номинально является „президиумом ВР”, а юридически – никоим образом.

Оставим за скобками проблему противоречий между упомянутым выше „Законом о всеукраинском и местнх референдумах” и Конституцией Украины. Это тема отдельной специализированной статьи. А противоречия очень серьезны, касаются они определения предмета проведения референдума, субъектов его инициирования и назначения (объявления), важных процедурных вопросов (в частности, регистрации инициативных групп).

Нашей темы касается другая законодательная проблема – неопределенность с императивностью (обязательностью) решений, принятых на референдуме. Конституционный Суд Украины в пункте 4-м резолютивной части своего Решения № 6:-рп/2008 от 16.04.2008 г. отметил, что результаты всеукраинского референдума по народной инициативе имеют императивный характер и не нуждаются в дальнейшем утверждении Верховной Радой Украины. Президент Украины подписывает и обнародует законы, принятые на референдуме в таком же порядке, как и законы, принятые Верховной Радой Украины (статья 44 Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах"). Кажется, все понятно? Не все так просто.

Дальше Конституционный Суд признал, что только народ имеет право непосредственно путем всеукраинского референдума определять конституционный строй в Украине, который закрепляется Основным законом Украины, но (внимание!) лишь в порядке, определенном в разделе XIII. А этот порядок был недвусмысленно растолкован Конституционным Судом еще в памятном „референдумном” 2000-м году (решение N3-рп/2000 от 27.03.2000 г.). В соответствии с ним (пункт 4.2), "Внесение изменений в Конституцию Украины относится к полномочиям Верховной Рады Украины, осуществляемым в пределах и порядке, предусмотренных разделом XIII Конституции Украины". Таким образом, большинство судей КС фактически пренебрегли статьей 1 Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах". Там говорится, что решения, принятые всеукраинским референдумом, имеют высшую юридическую силу относительно законодательных актов Верховной Рады Украины, а законы и другие решения, принятые референдумом, не нуждаются ни в каком утверждении государственными органами и могут быть отменены или изменены лишь в порядке, предусмотренном данным Законом.

И теперь даже в случае внесения каких-то изменений в Конституцию Украины (что само по себе невероятно, учитывая устаревший Закон), всеукраинский референдум все равно будет иметь, в сущности, лишь консультативный характер, а его результаты будут нуждаться в утверждении в Верховной Раде Украины. Таким образом, парламент никак не обойти.

В рядах когорты „инициаторов”

В 2000 году даже Леонид Кучма, который имел тогда в высшем законодательном органе стойкое, но неконституционное большинство „уперся” в утверждение результатов референдума в ВР, и так и не смог добрать голоса до заветной цифры 300+1. Странно, на что рассчитывает Арсений Петрович, который имеет в парламенте аж 1 (прописью – один) депутатский голос? Нонсенс какой-то с практической точки зрения.

После того фиаско Леонида Данииловича все следующие референдумы сознательно инициировались как средства пиара определенной политической силы и ее лидера. О реальных результатах речи даже не шло. Вспоминается, как в 2005 г. Медведчук-СДПУ(о) громко собирали и передавали в ЦИК подписи в поддержку проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП. В 2007 г. Янукович-Партия регионов демонстративно выносили на всенародное голосование три вопроса: предоставление русскому языку статуса второго государственного; выборность глав областных и районных администраций; внеблоковый статус Украины. В том же 2007 г. Тимошенко-БЮТ пропиарились на инициировании всеукраинского конституционного референдума, на который выносилась „сборная солянка” по 9 разномастным вопросам (форма правления в Украине; всенародное избрание судей; отмена неприкосновенности для руководства государства, судей и народных депутатов; усиление борьбы с коррупцией и тому подобное). Совместными усилиями наши топ-политики восприятие в общественном сознании такого важного института, как „всенародный референдум” опустили ниже плинтуса.

А теперь к группе инициаторов призрачных „всеукраинских референдумов” в составе Леонида Кучмы, Виктора Медведчука, Виктора Януковича и Юлии Тимошенко приобщился и Арсений Яценюк. С чем его нет никакого желания поздравлять. Немало людей (чего греха таить – и автор) связывали с этим молодым, умным политиком надежду на отказ от навязших в зубах популистских пустышек и утопической риторики. И так уже одна „працює”, а при другом и подавно „країна запрацює”.

Но развитие избирательной кампании темно-полосатого „фронтмена” эти надежды постепенно убивает.

Николай Писарчук