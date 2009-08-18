Ющенко ветировал закон о выборах Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, глава государства сегодня вернет данный закон в парламент со своими предложениями.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, принятый Верховной Радой закон о выборах Президента не создает эффективного механизма для реализации волеизъявления граждан. Также В.ЮЩЕНКО считает, что данный закон не может обеспечить проведения честных, прозрачных и демократических выборов главы государства.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что большинство положений закона В.ЮЩЕНКО планируют отклонить. В то же время он подаст в ВР конкретные предложения и дополнения по совершенствованию избирательного закона.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что ряд положений закона Президент поддержит и, в первую очередь, это касается сокращения сроков избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года парламент принял закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины”. Документом предусматривается сокращение срока президентской избирательной кампании со 120 до 90 дней. Предусмотрено, что представления по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносятся кандидатами на пост Президента Украины, которые зарегистрированы в ЦИК. Для регистрации кандидата в Президенты вносится денежный залог. Денежный залог вносится партией (партиями, входящими в блок), которая выдвинула кандидата на пост Президента, или кандидатом на пост Президента в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается только тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, другим кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что 1 августа подписал и направил главе государства закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины.

21 августа планируется проведение внеочередной сессии парламента, на котором будут рассматриваться предложения главы государства в закон о внесении изменений в закон о президентских выборах.

Ряд экспертов критиковали ряд положений данного закона.