Канонада под Донецком: пиротехника сама собой не взрывается?

Даже на армейских складах, где хранятся вещи намного опаснее салютов и фейерверков, не выполняются требования, которые выдвигаются к хранению пиротехники... Инспекторы не заметили никакой опасности... В воскресенье в Ясиноватском районе Донецкой области на землях Спартаковского сельсовета горели пиротехнические склады. В двух одноэтажных зданиях ООО „Союз” хранило 60 тонн всевозможных фейерверков, салютов и петард. В настоящее время от складов осталась только куча обгоревшего мусора. Ликвидировать пожар МЧС удалось только в понедельник, но еще долго после этого спасатели не могли подступиться к месту происшествия. Говорили, слишком уже там жарко.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Люди отделались тяжелым испугом, едва ли не на грани хронического заикания. По словам очевидцев, первый взрыв был настолько сильным, что в близлежащих домах повылетали стекла.

Из-за разлета пиротехники, которая взрывалась, на прилегающей территории занялась сухая трава. Пожар прошел по 5 гектарам. На расстоянии 3 километров от складов в садовом товариществе „Факел” сгорел дачный деревянный дом и повреждена огнем кровля еще одного дачного дома. По факту взрывов возбуждено уголовное дело.

Слухи бродят по Донецку

Пожар на пиротехнических складах в Донецкой области не на шутку напугал местных жителей. Взрывы, которые было слышать даже в Донецке, и большая черно-белая туча породили ряд слухов среди населения – от версии о падении самолета до предположений об аварии на шахте им. Засядька и о взрыве на Авдеевском коксохимическом заводе.

“Живу в районе Засядько. Только что прозвучал второй взрыв. Первый был 10 минут назад. Гриб был огромный. Сейчас черный дым несет в центр. Закрыли все окна – не знаем что делать. СМИ молчат. Может самолет, может еще что-то. Реально страшно”, - делилась первыми впечатлениями жительница Донецка на одном из региональных форумов.

Или еще одно сообщение с того же сайта: “Мы только что вернулись из парка кованых фигур. С неба летели какие-то клочья шерсти, пепла и пыли. Тележку засыпало, как и нас. Только что мыла всем головы. Ужас. Засыпано все. С неба такие куски пепла летели – с ладонь.”

Когда все выяснилось, у жителей Донецка возникла новая тема для разговоров – кому же принадлежала вся эта пиротехника. Местная пресса выдала версию, якобы фейерверки предназначались для открытия нового стадиона “Донбасс-Арена”. Но в руководстве проекта опровергли такую информацию, заметив, что их пиротехника еще в дороге. Некоторые донецкие СМИ называли владельцем пиротехнических складов ООО “Пиродизайн” – донецкую компанию по организации салютов и фейерверков. Мы позвонили в “Пиродизайн”, но сотрудница компании отрицала, что ясиноватские склады принадлежат фирме.

Согласно еще одной версии, пиротехника, которая взорвалась, предназначалась для празднования 140-летия Донецка, которое город будет отмечать 30 августа.

Пороховая бочка

УНИАН решил связаться с некоторыми столичными кампаниями, чья деятельность непосредственно связана с продажей пиротехники и выяснить, насколько это рискованный бизнес и каким образом предприниматели предотвращают форс-мажоры, подобные донецкому.

- Исходя из последних событий в Донецкой области, мы видим, что лучше всего хранить пиротехнику за городом, - рассказывает УНИАН пиротехник Александр. - Я только что смотрел видео оттуда. Если за 2 км. от склада располагались ближайшие дома и в них повылетало стекло, то что можно говорить, если бы это было где-то в городской полосе за 100 м от жилищных помещений?

- Определенный риск есть всегда. Но в случае выполнения всех правил безопасности этот бизнес более-менее безопасен, - заверяет эксперт по пиротехнике, представитель Торгового дома Ламакина Владимир Фесенко. – Во-первых, следует придерживаться условий хранения. В помещении не должно быть легковоспламеняющихся веществ вроде топлива или тюлевых тканей. Конечно, у нас есть своя сигнализация и круглосуточная охрана. Главное условие – склад должен располагаться далеко от жилых помещений. Наши склады размещены далеко за Киевом. А в столицу мы перевозим товар небольшими партиями. Хотя перевозочный максимум – до 50 кг пороха заряда. Это может быть около 3-4 тон фейерверков и салютов.

Нормы относительно хранения, транспортировки, продажи и в целом обращения с пиротехникой регулируются в нашей стране специальными законодательными актами, в частности, “Временными правилами обращения в Украине бытовых пиротехнических изделий”. Там прописано все: начиная от вместимости складов и системы охраны, заканчивая нормами освещения, отопления, и даже расстоянием между штабелями пиротехники и высотой рядов. Например, склады должны быть одноэтажными, не иметь чердачных, цокольных или подвальных этажей, обустроенными автоматическими установками пожаротушения, плюс обеспеченные первичным средствами гашения огня. Максимальная вместимость складов для хранения пиротехнических изделий не может превышать: склады постоянного хранения – не больше 200 тон, склады временного хранения – не больше 100 тон, расходные склады – не больше 2 тон. Допуск на склад должен происходить по специальному пропуску, а сам склад - постоянно находиться под пристальным взглядом охраны.

- Нормы относительно ширины проходов, количества дверей и огнетушителей - это все хорошо. Но в нашей стране те законы, которые написаны нашими политиками, выполнять почти невозможно, - заверяет эксперт Александр. - Даже военизированные склады, армейские, где хранятся вещи намного опаснее салютов и фейерверков, не защищенные за всеми ГСТУ, которые выдвигаются к пиротехнике. А что тогда говорить обычным предпринимателям, которые не имеют такого ресурса, что есть у армии?

Конечно, построить склад с соблюдением всех требований возможно. Но это невыгодно предпринимателям, потому что выльется в копеечку. Эксперты говорят, что придется вложить не одну сотню тысяч долларов, чтобы иметь пиротехнический склад, который отвечал бы всем стандартам, ведь денег стоит все - от покупки земельного участка и до электрификации здания.

- Милиция, пожарная, взрывная служба, много структур контролируют склады и каждая выдвигает свои требования. Иногда эти требования почти нереально выполнить в наших условиях, - отмечает пиротехник. - Например, по поводу отопления. Это тоже проблема. Склад должен отапливаться. Но отапливать его где-то в поле по меньшей мере сложно. Потому идет пренебрежение этими правилами.

И вообще, сами фейерверки, салюты и ракеты, по словам экспертов, не так уже и прихотливы к условиям хранения.

- Пиротехника в контейнерах плывет из Китая. За это время она двадцать раз может намокнуть или перемерзнуть, если это происходит зимой, - рассказывает Александр. - Поэтому когда груз приходит в порт, иногда коробки с фейерверками и салютами влажные и покрыты конденсатом из-за перепада температур. Но они высыхают и спокойно появляются на полках магазинов.

Взаимное очковтирательство и повод для возгорания

Пренебрегают правилами и сами контролирующие органы. Скажем, согласно закона, продажа бытовых пиротехнических средств на рынках запрещена. За этим должен следить разрешительный отдел МВД. Один мой знакомый сотрудник этого отдела рассказал, что милиция на это просто закрывает глаза. Вот пришли они с плановой проверкой на рынок, конфисковали у продавцов всю пиротехнику. На следующий день торговцы появляются снова и продолжают торговлю до очередной проверки. Да и в большинстве магазинов салюты и фейерверки продаются с нарушением законодательства... Милиционеры говорят, что придерживаться всех прописанных правил невозможно.

Например, согласно временных правил: “Позволяется хранение бытовых пиротехнических изделий в подсобных помещениях торговых предприятий в количестве не более чем по одной заводской упаковке каждого наименования бытовых пиротехнических изделий, которое реализуется, но не больше 500 кг, общий вес пиротехнического состава в пиротехнических изделиях не должен превышать 100 кг”. Или еще интереснее: “В штате должен быть сотрудник, который прошел специальную подготовку по вопросам продажи пиротехнических изделий в учебных заведениях МВД, которые имеют утвержденную программу подготовки, тематический план и лицензию на учебу специалистов по пиротехнике или взрывотехнике”. Многие ли магазины из числа тех, где можно приобрести фейерверки могут похвастаться наличием такого сотрудника? Кстати, все работники пиротехнических торговых заведений должны проходить соответствующий инструктаж.

Ну и конечно вопрос: зачем прописывать нормы и стандарты, которые не выполняются и на которые сами контролирующие органы закрывают глаза, - чисто риторический.

Впрочем эксперты утверждают: сама собой пиротехника не может загореться. Даже если срок хранения вышел, пиротехнические частицы просто рассыпаются. Фейерверки и салюты еще остаются пригодными к использованию, но уже не такими мощными.

- Я не знаю ни одного случая самовозгорания пиротехники, - заверяет Александр. - Если сбросить бенгальские огни хоть с десятого этажа, с ними ничего не случится. А если вы бросите ящик с ракетами, то ракетное топливо может детонировать. За рубежом были случаи, когда просто разгружали фуру, упустили коробку с этими ракетами, произошел взрыв, и ракеты стали хаотически разлетаться в разные стороны. Залетели на склад, пошла цепная реакция... Если бы разгружали коробку из фейерверками, то этого бы не случилось.

На момент проверки – никакой опасности...

- У нас почти вся пиротехника китайского происхождения, начиная от петард, которыми торгуют бабушки на рынках, и заканчивая лицензированной заводской пиротехникой, которая поставляется не только в Украину и Россию, но и в США и Европу, - рассказывает пиротехник Владимир Фесенко.

В целом эксперты говорят, что до 80-90% всей мировой пиротехники производится в Китае. И по странному совпадению об опасности именно китайской пиротехники МЧС предупреждает украинцев накануне каждого большого праздника... Впрочем у ЧП на ясиноватских складах есть еще одна сторона: по словам заместителя начальника ГУ МЧС в Донецкой области Игоря Домбровского фейерверки в двух зданиях, которые нельзя было не заметить в “чистом поле”, хранились... нелегально. «На момент проверки эти склады были закрыты», - заявил Домбровский в эфире “5 канала”.

Кстати отвечая на вопрос, достаточным ли является расстояние между складами, которые взорвались, и жилыми домами, представитель МЧС заявил дословно такое: «Нормами не устанавливается такое расстояние, поскольку на этих складах хранились промышленные товары общественного потребления, они никакой опасности не представляли на момент проверки нашими службами...»

Анна Ященко