Лидеры Германии, Франции и Польши хотят заключить новое соглашение с Украиной

Будущее соглашение об углубленном сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом должно отражать европейский выбор Киева.

Как передает “Немецкая волна”, с таким заявлением выступили главы государств и правительств так называемого „Веймарского треугольника” - Германии, Франции и Польши.

На трехсторонних переговорах, которые состоялись во вторник в западногерманском городке Меттлах, речь шла также об отношениях Европейского Союза с Турцией и Россией.

Для углубления сотрудничества между Украиной и ЕС лидеры трех государств предлагают заключить с Украиной дополнительное соглашение, сообщила канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ „Коммюнике нашей встречи будет содержать четкое предложение в отношении Украины, которое будет свидетельствовать о нашей готовности заключить с ней новое, содержательное соглашение. Оно должно стать основой для сотрудничества и отвечать европейскому выбору Украины”, – отметила канцлер. Однако А.МЕРКЕЛЬ добавила, что документ не будет содержать положения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вопрос сотрудничества с Украиной в повестку дня встречи „тройки” вынес Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ, который выразил обеспокоенность, что будущая интеграция Украины в ЕС может ограничиться лишь созданием зоны свободной торговли.

Со своей стороны А.МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Жак ШИРАК пытались убедить Л.КАЧИНСКОГО дать „зеленый свет” на подписание нового соглашения Россия-ЕС. Президент Польши, однако, не отступает от своих требований: Москва должна снять запрет на импорт польского мяса.

Неутешительный сигнал после переговоров в Меттлахе поступил и в Анкару: французский и немецкий лидеры поддержали Еврокомиссию в намерении отсрочить переговоры о вступлении Турции в ЕС.