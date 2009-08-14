Блок Литвина: обращение Медведева преследовало несколько целей

Странным является стиль общения руководителей двух дружественных соседних государств - России и Украины, заявил в интервью УНИАН председатель парламентской фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

По его словам, «избранный способ общения вредит двусторонним отношениям».

Как сказал И.ШАРОВ, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ обнародовал свое обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, преследуя несколько целей.

В первую очередь, по его словам, это сделано с тем, чтобы «отвлечь от проблем в российской экономике», а также «происходит поиск врага для использования на будущих президентских выборах в России».

Еще одной целью И.ШАРОВ назвал «подготовку к предстоящим президентским выборам в Украине, поскольку даже этот «обмен любезностями» рассчитан на то, что рейтинг В.ЮЩЕНКО вырастет, а, следовательно, часть «оранжевого» электората не проголосует за другого «оранжевого» кандидата».

По словам И.ШАРОВА, «ответ В.ЮЩЕНКО импонирует своей рассудительностью и сдержанностью, но нужно отдать в этот раз должное советникам Президента, которые рекомендовали не спешить и обнародовать реакцию главы государства после того, как появятся заявления с осуждением позиции России от официальных лиц США и Евросоюза».

«Таким образом, ответ В.ЮЩЕНКО приобретает несколько иной вес и звучание, потому что на сторону Украины стали серьезные геополитические игроки», - считает И.ШАРОВ.

Председатель фракции Блока Литвина убежден, что «В.ЮЩЕНКО сейчас попытается воспользоваться прекрасным случаем, чтобы предстать в глазах национал-патриотов единственным выразителем их интересов и вернуть себе их симпатии».

По убеждению И.ШАРОВА, национальные интересы Украины и России сегодня совпадают в том, что обе страны в условиях глобального кризиса особенно заинтересованы в существенной активизации двустороннего экономического сотрудничества. “Поэтому кризис в украинско-российских отношениях все равно должен быть рано или поздно преодолен и сейчас уже, наверное, не нужно махать кулаками, пытаясь с садомазохистским удовлетворением затянуть конфронтацию», - добавил он.

И.ШАРОВ отметил, что «несмотря на чьи-то желания Украина обречена быть независимой и внеблоковой». «Поэтому давайте будем реалистами, оставим весь этот словесный пыл в прошлом и перевернем новую страницу украинско-российского взаимовыгодного сотрудничества», - добавил он.