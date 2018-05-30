Когда быть досрочным парламентским выборам?

Недавно глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко заявила, что нестабильность коалиции и нехватка в ней голосов дает основания говорить о досрочных выборах в ВР. Насколько сегодня реально проведение досрочных парламентских выборов? Об этом УНИАН спросил экспертов.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»:

ДЛЯ МНОГИХ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СИЛ ТАКИЕ ВЫБОРЫ БУДУТ ОЧЕНЬ РИСКОВАННЫМИ

Сама тема досрочных парламентских выборов была и остается актуальной. Действительно нужно признать, что интриги 2008 года так и не привели к выборам, хотя возможности такие были. Напомню о решении Президента относительно декабрьских выборов. Потом была еще одна критическая ситуация весной, которая делала возможными выборы-2009. Но здесь сыграло роль взаимное недоверие и страх ведущих политических сил проиграть.

По состоянию на сегодня однозначно для большинства политсил понятно, что этот парламент нужно качественно изменять.

Варианты эволюционные (связанные с необходимостью переформатирования и договоренностей) пока еще не срабатывают и, судя по всему, так и остаются нереальными, поскольку расклад сил в ВР достаточно стабилен. Крупные фракции вряд ли будут реформированы, даже при большом желании. А соответственно этот расклад делает невозможной производительную работу. Вопрос широкой коалиции остается лишь романтичным пожеланием некоторых политиков-утопистов.

Относительно даты. С одной стороны, с датой выборов нужно определяться, с другой – все-таки работает принцип политической целесообразности. Я не исключаю попыток в начале сентябрьской сессии ВР поставить вопрос о досрочных парламентских гонках еще до президентских, то есть на конец ноября-декабрь. Однако считаю такую постановку вопроса маловероятной, малорезультативной, то есть об этом будут говорить, но сомневаюсь в принятии такого решения.

Кстати, первым, кто подтолкнул к такой дискуссии, как это не парадоксально, был Владимир Литвин, который в последние дни сессии ВР признал, что парламент недееспособен и, скорее всего, нужно идти на досрочные выборы. Но учитывая зимние президентские гонки, в парламенте нет достаточного большинства для такого решения.

Сторонником досрочных парламентских гонок, до президентских, несомненно, будет Президент Ющенко. Думаю, именно от него могут прозвучать такие инициативы. Но опять же, у него нет соответствующей политической поддержки в ВР.

Более достоверной мне кажется дата 2010-го, весной или осенью. Это будет зависеть непосредственно от того, как будущий Президент будет разруливать отношения с ВР.

Хочу еще раз подчеркнуть, что, скорее всего, будущий победитель будет предпринимать попытки работать с действующим сейчас составом ВР. Сомневаюсь лишь в том, будут ли эти попытки удачными. Потому вопрос о досрочных парламентских выборах будет подниматься.

Сегодня для Виктора Ющенко чрезвычайно важно не только производительное участие в президентских гонках, имею в виду не столько саму победу, которая маловероятна, сколько весомый результат, который нужен имиджевый, политический Ющенко. Но для того, чтобы этот результат для него действительно приобрел символическое значение, было бы выгодно провести досрочную парламентскую кампанию, на которой предварительно была бы засвидетельствована вся повестка дня будущих президентских гонок. Во-первых. Во-вторых, эта парламентская кампания уже фактически означала бы реструктуризацию состава парламента, потому Ющенко на этих гонках уже разграничился бы со своими прежними союзниками, и, скорее всего, на этих гонках ввел бы обновленный блок вокруг Нашей Украины и рассчитывал бы, так сказать, на личную победу в этой парламентской гонке как лидер блока своего имени или партии.

В конце концов есть здесь также меркантильные расчеты: обеспечить, подстраховать себе место в будущей ВР вместе со своей командой еще до президентской гонки.

Другое дело, что далеко не для всех такие гонки являются выгодными. Как по мне, такие гонки не выгодны для БЮТ и ее союзников в парламенте, потому что для многих проправительственных сил такие выборы будут очень рискованными.

Относительно одновременных выборов. Сугубо с политической точки зрения, по моему мнению, эта идея абсолютная адекватна. Для власти это было бы, так сказать, радикальное хирургическое решение.

Вопрос заключается не только в назначении выборов в парламент в одно и то же время с президентскими, а еще и в том, чтобы обеспечить организационно и законодательно такой процесс, чтобы он не порождал конфликтов и временного безвластия.

Если такое решение в парламенте будет наработано, например, в виде поправок к законам, которые предусматривали бы возможность проведения одновременной кампании, то тогда это будет вполне вероятно. Пока мне кажется все очень сложным.

Я в свое время предлагал другое толкование единовременности. Если принимается решение о дате президентской гонки, то было бы целесообразно сразу определяться относительно даты парламентской, например, через месяц-два. Это позволило бы, с одной стороны, сформировать такое единое избирательное пространство и готовиться к ним одновременно. Это бы действительно были одновременные выборы, только не в смысле дня, а в смысле периода. Таким образом мы бы прошли избирательную кампанию одним периодом.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: ЗАЯВЛЕНИЕ УЛЬЯНЧЕНКО - НЕ СЛУЧАЙНО Заявление главы Секретариата Президента Веры Ульянченко о вероятности досрочных парламентских выборов вызвано намерениями Партии регионов и БЮТ провести выборы президента “на двоих”.

Симптоматично, что появилось такое заявление, и оно не случайно. Оно связано с тем, что внутри украинских элит нарастает недовольство тенденциями, которые складываются вокруг будущих президентских гонок. А именно в возможности двухпартийных, двоклановых или двофаворитных выборов.

В таком случае президентские выборы могут стать фактически референдумом по доверию двум лидерам – Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу и референдумом по Конституции “на двоих”, к которой ПР и БЮТ могут вернуться после гонки.

Тенденция к двухпартийным выборам главы государства уже просматривается в изменениях к закону о выборах президента. Две основные политические силы, которые имеют конституционное большинство в парламенте, делают все, чтобы законодательный и правовой формат президентских выборов способствовал выходу во второй тур именно Тимошенко и Януковича с тем, чтобы уже между первым и вторым туром распределить власть между финалистом и его политическим оппонентом.

Безусловно такая ситуация не дает маневра другим кандидатам на должность главы государства, в том числе Президенту Виктору Ющенко, лидеру “Фронта перемен” Арсению Яценюку и главе Верховной Рады Владимиру Литвину. То есть всем потенциальным кандидатам, которых “искусственно, законодательно оставляют за пределами конкуренции за высшую должность в стране.

Потому заявление главы Секретариата Президента имеет под собой политические основания и является симптомом недовольства не только пропрезидентских политических сил, но и других представителей украинского политического класса ситуацией, которая складывается вокруг президентских выборов.

Если такое заявление является выражением недовольства искусственно построенной двухпартийной моделью выборов не только президента, но и других политических сил, то тогда могут возникнуть и правовые основания для юридического оформления распада коалиции, после чего откроются уже не только политические, но и правовые возможности для роспуска парламента.

В Партии регионов могут быть недовольны тем, что Януковича фактически толкают в объятия Тимошенко, которая при любых результатах президентских выборов остается премьер-министром и с которой Янукович, в случае победы, должен будет иметь дело.

Потому все группы, которые не хотят, чтобы любым способом был оформлен брак двух партийных слонов, хотят, чтобы до президентских выборов были парламентские, потому что это даст возможность избежать вот такого однозначного пакта ПР с БЮТ. В новый парламент зайдет фракция Яценюка, возможно, учитывая тенденцию к росту рейтинга Ющенко, и ”Наша Украина”. Таким образом будет изменена внутренняя фракционная конфигурация ВР, где БЮТ вряд ли будет иметь такое депутатское представительство, которое он имеет сегодня и с помощью которого Тимошенко может блокировать не только работу ВР, но и блокировать конкурентную модель президентских выборов.

И тогда мы видим, что за заявлением главы Секретариата стоит продуманная стратегия, а также контуры нового политического маневра как в середине элит, так и в середине электората, особенно пост-помаранчевого, за который идет конкуренция между Тимошенко, Яценюком и Ющенко.

Кроме того, очевидно, что сегодня кто-то уже хочет изменить пост-выборную конфигурацию “президент – премьер-министр”. “Место следующего президента – это еще уравнение с неизвестным, в то время как место премьера – уже уравнение с известным, то есть, с Тимошенко. Лидер БЮТ не забывает о себе напомнить развешенными биг-бордами, согласно которым только она работает, а все другие отдыхают.

Никто не отдыхает. Думают, прогнозируют возможные шаги и пишут сценарий того, как изменить расклад политических сил, изменить декорации на политической предвыборной сцене Украины. Потому что тот сценарий, согласно с которым пытаются провести спецоперацию двухпартийных выборов не устраивает многих представителей украинской власти и вообще Украину.

Да, досрочные парламентские выборы, то есть перед президентскими, возможны. Если это устроит Литвина и “Нашу Украину”, то может быть юридический развод коалиции. И если это по-серьезному рассматривается в большей части Партии регионов, если в этом есть заинтересованность Януковича, то ПР также приступит к активным действиям в этом направлении.

Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»:

ПАРЛАМЕНТАРИИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ЗУБАМИ БУДУТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА СВОИ КРЕСЛА

Досрочные парламентские выборы возможны лишь после президентских выборов. Тогда страна, СМИ, а также основные финансовые спонсоры увидят расклад основных политических сил. Мы же не знаем за кого в действительности проголосует украинский народ, мы об этом можем слышать только со слов самих политиков и прессы. Ведущие телеканалы нам намекают, кто хороший, кто плохой. Поэтому только голосование сможет все расставить на свои места.

Потому, думаю, нужно начинать с президентских выборов, потом переходить к выборам в местные органы власти и только в третью очередь – к парламентским.

Кроме того, я об этом уже говорил, парламентарии во время кризиса зубами будут держаться за свои кресла. Потому что это единственный способ решить свои экономические проблемы. Они имеют возможность влиять на законодательный процесс. Этот парламент будет выживать, он будет проявлять чудеса выживания, чтобы продержаться весь срок. Вы же сами понимаете, что без воли на самоликвидацию парламентариев никакие парламентские выборы не состоятся.

Я понимаю работников Секретариата. Они бы удовольствием переместились во время досрочных парламентских выборов в новый состав ВР и оставили бы Ющенко один на один с его проблемами. Но еще раз повторю, что это не входит в жизненную стратегию сегодняшних парламентариев, которые лишь в крайнем случае пойдут на самороспуск.

Можно было бы провести одновременные выборы, как это было в 1994 году. Но это будет русская рулетка, то есть может выйти, что Президента выбрали одного, а парламент получит полностью другую расцветку. Тогда конфликт неминуем.

Это очень рисковый шаг для кандидата в президенты и для председателей фракций. Депутаты, конечно, будут говорить о досрочных выборах, но поверьте, они ничего для этого не будут делать.

Владимир Фесенко, председатель правления центра политических исследований “Пента”:

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНСТВА В ВР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

Вере Ульяновне нужно очень внимательно почитать Конституцию, где черным по белому написано: «За полгода до окончания полномочий Президента Украины нельзя прекращать полномочия ВР Украины». Во-первых.

Во-вторых, абсолютное большинство ВР не хочет роспуска парламента. Понятно по каким причинам.

Этого не хотят и в единственной фракции, в которой об этом говорят. Имею в виду, Партию регионов.

Вообще-то для досрочных парламентских выборов нет оснований. Даже если сегодняшняя коалиция прекратит свое существование, это не является причиной для роспуска ВР.

Если выборы в парламент состоятся, то это произойдет, скорее всего, когда будет новый Президент Украины. Этой осенью нам не стоит ожидать досрочных парламентских выборов. В первую очередь потому, что это будет противоречить Конституции.

Потому меня удивляет, когда об этом говорит Янукович, теперь – Ульянченко. Пусть эти политики почитают Конституцию.

Поймите, что отсутствие единства в ВР не является основанием для проведения досрочных выборов.

Записала Ксения Лесив