Первый украинский сериал: как потратить 8 млн. в течение 250 серий

Во вторник Национальная телекомпания Украины со всей торжественностью объявила о старте на Первом национальном канале «первого украинского телесериала» собственного производства. До Нового года зрители увидят двенадцать серий фильма «Родственники», повествующего об украинской семье по фамилии Добрые. А представителям СМИ уже показали первые двадцать шесть минут этого продукта.

Сериал начинается с того, что Добрые (стоит сказать, что это типичная телесериальная семья: отец, мать, дочь и сын) выигрывают в лотерею восемь миллионов гривен. Естественно, сразу же возникает вопрос: что же делать с этими деньгами? Естественно, у наших героев сразу же находятся родственники, как водится в таких случаях, – бедные и нуждающиеся. Тем временем Мария Николаевна, мать семейства, открывает ветеринарный салон, а Петр Петрович, глава ячейки общества, ставит перед собой задачу стать чемпионом мира по радиоспорту. Сын Саша хочет сделать карьеру фотографа и дизайнера, устремления дочери Кати еще меньше отличаются оригинальностью: она мечтает о карьере фотомодели.

Историю внезапно разбогатевших Добрых планируется уложить в двести-двести пятьдесят серий, пока же готово сорок восемь. В целом, как мне показалось, идея сериала гораздо лучше, чем ее воплощение. «Родственники» позиционируются как сериал комедийный. И действительно, здесь очень много смеха, правда, на презентации фильма на экране смеялись больше, чем в зале, поскольку смех здесь в основном закадровый. Хотя – как знать, может, кому-то будет весело от таких шуток: «если это небанально, называй меня целую неделю Михаилом Поплавским»; «сегодня не заплатили за проезд, завтра ограбят банк, послезавтра продадут Родину»; «может, продадим твою почку. Нет, нет, лучше голову. Ты все равно ею не пользуешься».

Видимо, стараясь закрепить за своим продуктом бренд первого украинского телесериала, создатели «Родственников» совершают бесконечные лобовые атаки на мозг отечественных домохозяек. Например, здесь мать семейства почти такого же возраста, как и ее чадо (это я не к тому, что дочка слишком старая, а к тому, что родительница слишком молодая). Персонажи ходят с сумками с надписью «Ukraine», подчеркивая происхождение фильма.

Правда, практически все артисты страшно наигрывают. Приятное исключение – актер Евгений Шах, весьма органично исполняющий роль соседа Богдана Васильевича, милицейского полковника в отставке.

Кстати, появится в первом украинском телесериале и реальный милицейский полковник – Константин Стогний, журналист, опаленный в «горячих точках». По сценарию, он навестит ветеринарный салон семейства Добрых с каким-то больным животным. Также посетит салон Добрых певица Руслана. Даже трудно представить, как это будет выглядеть и что она будет в фильме напевать.

Виталий Докаленко, президент Национальной телерадиокомпании Украины, заявил на пресс-конференции, что не сомневается в успехе фильма, и пожаловался на национальные лотереи. Создатели «Родственников» хотели финансово привлечь их к проекту, но те денег не дали. Докаленко обозвал их «жадными товарищами» и сказал, что в ответ кинематографистам самим пришлось придумывать лотерею в сериале. На вопрос корреспондента УНИАН, почему в семье Добрых нет ни одного урода, что идет вразрез со статистикой и делает продукт пресным, президент заявил, мол, не хотели очернять примерную украинскую семью. «К моей великой радости, в моей жизни встречается не так много уродов», – заключил Докаленко. Артем Кирсанов, один из авторов сценария, поняв, что речь идет не о физических уродствах, сказал:

- Смотрите дальше. Там будет много родственников. Будет из кого выбрать.

Что ж, прежде чем выносить «Родственникам» вердикт первого украинского телеблина, как уже сделали некоторые недоброжелатели, видимо, стоит посмотреть еще несколько его серий. Тем более что, судя по всему, фильм достаточно динамичный. По окончанию первых двенадцати серий снимут еще одну, в которой покажут все огрехи, что появились во время съемок. Похоже, это будет во много раз смешней, чем сам фильм. Так, один персонаж делает там типичную оговорку по Фрейду. Вместо слов «мріяв про кольоровий принтер» он произносит «мріяв про Королеву»… Первая порция «Родственников» появится 11 декабря. Фильм будут демонстрировать каждый день с понедельника по четверг в 20.30.

Авторы сценария: Артем Кирсанов, Сергей Дзюба. Режиссер: Игорь Забара. Исполнители главных ролей: Николай Бутковский, Ирина Мельник, Евгений Шах, Анастасия Фурс, Евгений Мазур.

Антон Зикора