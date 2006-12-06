Тарасюк будет судиться с Кабмином за то, что его не пустили на заседание

Борис ТАРАСЮК, которого суд восстановил в должности министра иностранных дел, будет подавать иск к Кабинету Министров за то, что его не пустили на заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабмине, после того как его не допустили на сегодняшнее заседание правительства.

«Мы имеем дело с противоправными действиями со стороны министра Кабинета Министров и исполняющего обязанности премьер-министра», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК отметил, что он предъявил постановление суда и указ Президента Украины, которым ему поручено продолжать исполнять свои должностные обязанности.

«Я буду добиваться того, чтобы были обеспечены мои права, как члена Кабинета Министров», - сказал Б.ТАРАСЮК, отметив, что будет обращаться в суд, который принял решение о приостановке действия постановления Верховной Рады Украины об его увольнении. По словам Б.ТАРАСЮКА, формулировка иска - дело юристов.

Б.ТАРАСЮК также сообщил, что указание не пускать его на заседание правительства давал лично министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ. «Главный факт, что мои полномочия - как члена Кабинета Министров - подтверждены судом и Указом Президента. В данном случае руководство Кабинета Министров в лице господ ТОЛСТОУХОВА и АЗАРОВА действуют противозаконно», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что уже сообщил об этом инциденте Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и ожидает указаний.

Кроме того, по словам Б.ТАРАСЮКА, представитель Президента в Кабмине Арсений ЯЦЕНЮК проинформирован, и будет действовать соответствующим образом на заседании правительства.

Б.ТАРАСЮК продемонстрировал журналистам постановление суда и указ Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247-ю голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел Украины.

Шевченковский районный суд Киева принял решение прекратить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.