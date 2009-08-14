Россия говорит о вечной дружбе и строит газопроводы в обход

Украинский всемирный координационный совет обеспокоен заявлением Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитро ПАВЛЫЧКО, его первый заместитель Михаил РАТУШНЫЙ и журналист Андрей КУЛИКОВ.

“Президент России говорит о вековой и неразрывной дружбе украинского и русского народов, однако не желает объяснить нам, почему Россия строит в обход Украины по дну Балтийского и Черного морей новые газопроводы. Тратя на это миллиарды долларов. Чтобы взять Украину в клещи энергетического голода, действительно нужно отдать немало средств”, - сказал Д.ПАВЛЫЧКО.

В свою очередь М.РАТУШНЫЙ считает, что не следует воспринимать заявление Д.МЕДВЕДЕВА только в адрес В.ЮЩЕНКО. “Это касается не только ЮЩЕНКО и Украины. Это вызов каждому гражданину. Так агрессивно и пренебрежительно с соседями не говорят”, - считает он.

А.КУЛИКОВ предположил, что заявление Д.МЕДВЕДЕВА вызвано изменением симпатий российского руководства к потенциальным кандидатам на должность Президента Украины. “Возможно, выросли симпатии к одному из будущих кандидатов в Президенты. Очевидно, это произошло за счет других кандидатов в Президенты, и таким образом происходит отток голосов от других. Это один из вариантов. А шансы того кандидата, симпатии к которому возросли, они от этого не улучшились. Действительно, очень интересный политический ход”, - считает журналист.