Ющенко не всё удалось сделать из-за "предавших его демократов"

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявляет, что на президентских выборах будет голосовать за Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос во время чат-конференции на портале интернет-издания Zahid.net.

“Как гражданин я буду голосовать за Виктора ЮЩЕНКО, поскольку это действительно украинский Президент. Я понимаю - не все удалось сделать. Но это не вина главы государства, а тех “демократов”, которые пришли с ним, потом предали, а теперь хотят собрать на этом политические дивиденды”, - объяснил свою позицию Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он также выразил убеждение, что Президентом Украины станет тот человек, который сможет гарантировать устойчивую позицию в отстаивании интересов государства в мире и не будет разменивать ради собственных политических интересов интересы Украины.

“Сохранить достижения независимости – вот основная задача главы государства”, - считает председатель облгосадминистрации, член фракции “Единого Центра” в Тернопольском облсовете Ю.ЧИЖМАРЬ.