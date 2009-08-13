Ющенко не всё удалось сделать из-за "предавших его демократов"
Юрий Чижмарь проголосует за второй срок
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявляет, что на президентских выборах будет голосовать за Виктора ЮЩЕНКО.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос во время чат-конференции на портале интернет-издания Zahid.net.
“Как гражданин я буду голосовать за Виктора ЮЩЕНКО, поскольку это действительно украинский Президент. Я понимаю - не все удалось сделать. Но это не вина главы государства, а тех “демократов”, которые пришли с ним, потом предали, а теперь хотят собрать на этом политические дивиденды”, - объяснил свою позицию Ю.ЧИЖМАРЬ.
Он также выразил убеждение, что Президентом Украины станет тот человек, который сможет гарантировать устойчивую позицию в отстаивании интересов государства в мире и не будет разменивать ради собственных политических интересов интересы Украины.
“Сохранить достижения независимости – вот основная задача главы государства”, - считает председатель облгосадминистрации, член фракции “Единого Центра” в Тернопольском облсовете Ю.ЧИЖМАРЬ.