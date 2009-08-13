Ющенко не видит оснований высылки из России украинских дипломатов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет немотивированным и безосновательным решение о высылке двух украинских дипломатов из России.

Об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

Комментируя решение украинской стороны в отношении двух дипломатических представителей России, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что перед таким шагом Украина трижды официально доводила российской стороне информацию о неправомерных действиях указанных дипломатов. “Украинская сторона предоставила достаточную доказательную базу их деятельности в Украине, которая наносила вред национальным интересам Украины. Вместо этого, соответствующие действия российской стороны в отношении украинских дипломатов являются абсолютно немотивированными и безосновательными. Надеюсь, что в будущем нашим обоим государствам удастся избежать повторений таких досадных случаев, которые затмевают двусторонние отношения”, – отметил Президент Украины.