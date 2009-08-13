Экс-директор Днепропетровской ОГТРК расскажет о голодовке 18 журналистов

В Москве 18 августа состоится пресс-конференция бывшего генерального директора Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании, председателя Постоянной комиссии Днепропетровского областного совета по вопросам взаимодействия с общественностью и СМИ Виктории ШИЛОВОЙ на тему: «Проблемы свободы слова в Украине. Голодовка 18 журналистов Днепропетровской облтелерадиокомпании».

Пресс-конференция пройдет в «Белом зале» Центрального Дома журналистов по адресу: Никитский бульвар, 8-а. Начало пресс-конференции в 12.00.

Организаторы мероприятия заявляют о беспрецедентном давлении на телеканал со стороны администрации области.

21-24 июля 2009 года 18 журналистов Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании провели акцию голодовки в знак протеста против этого. В течение нескольких месяцев движение на расчетных счетах телерадиокомпании было приостановлено. За восемь месяцев текущего года Днепропетровская ОГТРК испытала на себе 10 проверок контролирующих органов. Представители Днепропетровской областной государственной администрации не сочли нужным встретиться с голодающими журналистами, утверждают организаторы пресс-конференции.

24 июля 2009 года была уволена генеральный директор Днепропетровской ОГТРК В.ШИЛОВА.

Акцию протеста тележурналистов поддержали несколько общественных организаций Днепропетровской области.

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