Российский ученый просит политического убежища в Украине

Российский ученый и писатель Петр ХОМЯКОВ просит у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО политического убежища в Украине.

Об этом говорится в письме П.ХОМЯКОВА к Президенту Украины, розданном на пресс-конференции в четверг.

«Господин президент! Я, русский ученый и писатель, профессор ХОМЯКОВ, обращаюсь к вам с просьбой предоставить мне политическое убежище», - говорится в письме.

П.ХОМЯКОВ отмечает, что у себя на родине, в России, он стал жертвой политического преследования за свои убеждения. По словам ученого, формально его обвиняют по 282 статье ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание экстремистской организации). Абсурдность этого обвинения, по словам П.ХОМЯКОВА, видна хотя бы из того, что данной организации (Северное братство) не существует как таковой. «Совершенно очевидно, что данное обвинение является всего лишь предлогом для того, чтобы заставить меня молчать. Мои аналитические выводы по внутренней неустойчивости российского режима, об истинном положении в нефтегазовой отрасли России, а главное о том, что агрессивная политика Российской Федерации является судорожной попыткой сохранения власти Кремля в условиях системного кризиса и фактически идущего развала России, все это является угрозой российской власти», - отмечает в своем письме П.ХОМЯКОВ.

Он просит политического убежища в Украине, которое, по мнению П.ХОМЯКОВА, под руководством В.ЮЩЕНКО, стала «цивилизованной, демократической страной».

Кроме того, П.ХОМЯКОВ назвал блефом социальную стабильность России. Он также считает, что к августу 2010 года Россия может оказаться на грани существования.

Отвечая на вопросы журналистов, П.ХОМЯКОВ отметил, что если В.ЮЩЕНКО откажет ему в предоставлении политического убежища, он не изменит своего мнения.

«Живым в Россию не вернусь, мне в Россию дороги назад нет», - добавил он.

По словам П.ХОМЯКОВА, то, что ситуация в Украине более цивилизованная и демократичная видно с первого взгляда. «В Украине существует политическая жизнь, в России политическая жизнь не существует. Россия – это полностью закрытая система, которая управляется неким кланом, который завоевал власть, и передача власти происходит по каким-то бандитским клановым законам», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли ожидать после письма Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА Виктору ЮЩЕНКО провокаций в отношении Грузии и Украины, П.ХОМЯКОВ ответил: «разумеется, можно, мало того нужно. Президенты ЮЩЕНКО и Михаил СААКАШВИЛИ должны быть максимально бдительны».