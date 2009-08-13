Эксперт укоряет украинских политиков, что любят ездить на смотрины за рубеж

В условиях сложной социально-экономической ситуации в государстве внешнеполитические программные взгляды кандидатов в президенты не будут играть ведущую роль в избирательной кампании.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Константин БОНДАРЕНКО.

“Внешнеполитические направления у нас, как правило, размыты. На самом деле каждый из кандидатов пытается избежать слов “многовекторность”, но, в то же время, говорит о том, что “мы хотели бы двигаться на Запад, но не разрывая контактов с Россией”, - сказал политолог, добавив, что это будет лейтмотивом практически у каждого кандидата в президенты.

Более того, как также отметил К.БОНДАРЕНКО, каждый кандидат, ища своих внешних партнеров, пытается найти своих лоббистов и в России, равно как и заручиться поддержкой на Западе.

“Каждый кандидат считает, что ему обязательно необходимо в ходе избирательной кампании посетить Москву, Брюссель и Вашингтон, провести там некие смотрины, разместить статьи в ведущих зарубежных СМИ и везде сказать то, что от него хотят услышать”, - отметил К.БОНДАРЕНКО.

В то же время политолог считает, что внешняя политика не будет играть важную роль в будущей президентской кампании, а отойдет на второй план. По его мнению, сегодня вопросы НАТО, европейской интеграции, сближения с Россией не играют весомой роли в электоральном сознании.

“В условиях кризиса более актуальным является поиск и мобилизация внутреннего ресурса, наведение порядка внутри страны – и именно это будет наиболее задействовано”, - объяснил эксперт, отметив, что лишь сытые государство и общество могут думать о том, с кем дружить и куда интегрироваться.