В МИДе уже не уверены, что Медведев назначит Зурабова послом в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены распространяемой в СМИ трактовкой решения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно Михаила ЗУРАБОВА как задержка с направлением посла России в Киев, поскольку его пока нельзя считать послом.

Об этом УНИАН сообщил источник в МИД Украины.

Дипломат объяснил, что, в соответствии с российским законодательством, М.ЗУРАБОВ послом не является, поскольку не был назначен на эту должность соответствующим указом Президента РФ.

"Строго говоря, на сегодняшний день ехать или не ехать в Киев М.ЗУРАБОВ может принимать только как частное лицо, поэтому формально нет оснований называть задержку с его приездом в Украину "отсрочкой направления посла". Более того, нет никакой уверенности, что М.ЗУРАБОВ будет вообще назначен на должность главы дипломатического представительства России в Киеве", - сказал источник в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 11 августа заявил, что принял решение отложить приезд нового посла РФ в Украину.

Как говорится в послании Д.МЕДВЕДЕВА Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, "в условиях антироссийского курса украинского руководства мною принято решение отложить приезд в Украину нашего нового посла. Конкретные сроки будут определены позже, с учетом реального развития российско-украинских отношений".

Справка УНИАН. Назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине было одобрено профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации РФ в конце июня. Уже 26 июня Россия направила в Украину официальный запрос о получении агремана для М.ЗУРАБОВА.

6 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что согласился с назначением М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине и подписал агреман.