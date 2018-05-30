Кремль – Западу: не трогайте Украину, это наше...

Ни для кого не секрет, что Россия постоянно нарушает условия пребывания ЧФ в Крыму. Почему украинские газопроводы должны приносить прибыль Газпрому, а не украинскому народу?.. Почему России не начать высказывать возмущение Германии, требуя изменить задним числом точку зрения Бисмарка о договорах с Россией?.. Они там что, в Кремле, заявлений своего Кирилла не читают?.. А разве эти отношения вчера испортились?

То, что отношения между Украиной и Россией уже давно не являются добрососедскими, хорошо известно. И началось это ухудшение далеко не в 2005 году, а значительно раньше. Достаточно вспомнить постоянные заявления российских политиков и рядовых граждан о том, что «хохлы» крадут их газ, хотя никаких обвинений со стороны европейских потребителей по этому поводу не было. Можно также подсчитать сколько раз депутаты Госдумы, не говоря уже об отдельных экзальтированных мэрах, заявляли, что Севастополь - российский город, который никто Украине не передавал, и такой нации и такого языка как украинский не существует. А еще вспомнить события вокруг Тузлы в 2003 году, когда даже кто-то из обычно пророссийски настроенных депутатов из Донбасса сказал: «А за Тузлу можно и в тузлу заработать». То есть отношения между Украиной и Россией с каждым годом лишь ухудшались. Как по мне, все это отражением невосприятия российскими кормчими факта развития Украины как независимого государства, которое чем дальше тем последовательнее защищает собственные интересы, объективно не всегда совпадающие с интересами России. Понятно, что каждый случай такого разногласия интересов в России воспринимается как откровенно антироссийский и направленный исключительно против нее.

Все это на фоне роста реваншистских и шовинистских настроений в России и искренней убежденности многих российских государственных деятелей, политиков, экспертов, что государство Украина, это что-то случайное, неестественное, которое появилось исключительно в результате заговора Запада против России.

Бесспорно, что при таких настроениях в российском обществе, надеяться на улучшение украино-российских отношений не приходится.

Но даже при таких непростых межгосударственных отношениях чрезвычайно резкое заявление Президента России Дмитрия Медведева вызывало у многих в Украине удивление - почему в такой форме и почему именно сейчас?

Начать нужно, видимо, с анализа самих обвинений. В чем же обвиняет правящий российский дуумвират украинского Президента? Понятно, что именно дуумвират, потому что без согласования с Путиным Медведев вряд ли бы пошел на заявление в подобном тоне.

Итак, обвинение по адресу Президента Украины Ющенко заключаются в следующем.

И друг у них только Хамас

Российским кормчим не нравится позиция украинского Президента относительно российско-грузинского конфликта и поставок Украиной вооружений Грузии. Мне уже приходилось недавно писать, что роль российского руководства в формировании предпосылок для этого конфликта была настолько неприглядной, а ее цели: не допустить транзита энергоносителей в обход России, - настолько очевидными, что не нашлось ни одной страны мира, которая поддержала бы ее виденье причин и последствий прошлогодних событий на территории Грузии. Кстати, выяснилось, что даже Никарагуа этого не сделала, потому что парламент страны, в отличие от президента Ортеги, не согласился с этим. Потому свое недовольство российские кормчие по этому поводу могут выразить не только по отношению к Украине, но и ко всему миру. А что делать, когда среди друзей России только Хамас.

Что же касается обвинений в поставках оружия, то, во-первых, никаких международных ограничений в отношении Грузии не было раньше и не существует сейчас, а во-вторых, до 2005 года Россия сама поставляла вооружение Грузии, которое возможно тоже использовалось во время их конфликта. Интересно, себя российское руководство не собирается выпороть за это?

К тому же откуда украинское руководство могло знать, что именно российские «мирные» военные самолеты будут бомбардировать грузинские города и села, и именно их грузинские военные будут вынуждены над территорией, подчеркиваю, Грузии сбивать ракетами зенитно-ракетного комплекса "Бук".

“Не ходите в НАТО!”

Кремлевские власти предержащие не довольны также тем, что украинское руководство продолжает политику, направленную на вступление Украины в НАТО. Но в данном случае речь идет о шагах, прямо предусмотренных украинским законодательством, утвержденным еще в 2003 году. И это право украинского народа и его руководства определять куда и когда вступать в одну из самых влиятельных организаций мира. С которой, между прочим, Россия имеет куда более глубокое сотрудничество, чем Украина.

К тому же, логичным является мнение Президента Беларуси Лукашенко, который на днях отметил, что участие страны в тех или иных международных военных объединениях зависит от того, насколько это ей выгодно. И добавил «понятна тогда сама структура НАТО, что они воюют друг за друга. Там же нет ни барьеров, ни границ. Это исключено. Там сильные помогают слабым».

Что же касается «российской угрозы безопасности Украины, которой нет и быть не может», то история с Тузлой, с постоянными заявлениями «о российском городе Севастополе» и той целеустремленной антиукраинской пропагандистской кампанией, которая на протяжении многих ведется в российских СМИ, кто знает, каким образом захочется российскому руководству защищать права, например, граждан в Украине, которым перед тем в массовом порядке раздадут российские паспорта.

Думаю еще летом прошлого года никто даже думать не хотел, что Россия без санкции Совета безопасности ООН будет проводить любые военные операции на территории стран бывшего Советского Союза.

Гости, вам хозяева не мешают?

Кроме того главу украинского государства обвиняют в попытках осложнить практическую деятельность Черноморского флота России в Крыму. Это обвинение вообще выглядит каким-то показным издевательством. Ни для кого не секрет, что это Россия постоянно нарушает условия пребывания ЧФ в Крыму. Украине не дают даже возможности произвести инвентаризацию украинского имущества, которым пользуется Россия. Уже не говоря, что в этом случае она на протяжении 12 лет уклоняется от платы за земельные участки и имущество, которым пользуется, не имея на это права. Так вот оказывается, что даже те довольно робкие требования украинской стороны придерживаться хотя бы основных условий пребывания ЧФ в Крыму, является осложнением его деятельности. Вот уже действительно «гости, вам хозяева не мешают?»...

Другого им пока еще не надо, им ГТС отдайте

Не нравится российскому руководству также позиция украинской стороны в российско-украинских экономических отношениях, особенно в энергетическом секторе. Желание Газпрома получить контроль над украинской ГТС не новое, ему по-видимому уже лет 17... Понятно, что руководство Газпрома, например, полностью устраивают январские газовые договоренности. Согласно им украинская ГТС транспортирует российской газ себе в убыток. Но почему украинское общенациональное имущество должно приносить прибыль Газпрому, а не украинскому народу? И почему Украина должна соглашаться на российские кабальные условия, а не на европейские, которые предусматривают значительно более выгодный механизм функционирования украинской ГТС. Это все же тот случай, когда дружба дружбой, а табачок врозь.

А кому в коррумпированном государстве легко?

Единственная претензия в адресу украинского руководства, который действительно имеет основания, касается нарушений имущественных прав российских инвесторов в Украине. Но, во-первых, в целом российский бизнес представлен в Украине, как никакой другой. Он присутствует практически во всех ключевых отраслях украинской экономики, включая черную и цветную металлургию, энергетику, машиностроение, телекоммуникации, банковский и страховой бизнес, строительство, транспорт, аграрный сектор, пищевую промышленность, телевидение и другие СМИ. сложнее назвать ту отрасль украинской экономики, где российский бизнес не представлен. То есть он работает в Украине и даже расширяет свое присутствие.

Во-вторых, незащищенность прав инвесторов - это проблема не только российских инвесторов, но и всего бизнеса в Украине. Бешеная коррупция, которой нередко способствуют и российские бизнесмены, глубоко пустила свои метастазы в институты исполнительной власти, правоохранительные органы, судебную систему. Во многом это вина всего руководства страны, в том числе и Президента Украины, но считать, что проблема с защитой прав инвесторов касается сугубо россиян, по крайней мере некорректно.

Им Сталина лицом страны подавай

Особенно не воспринимается российскими руководителями позиция Ющенко относительно украинского взгляда на общую историю, и языковая политика, направленная на расширение зон употребления в общественной жизни украинского языка.

Взгляд на исторические события, как бы это кому не хотелось опровергнуть, всегда зависит от местонахождения. Оценка разными странами одних и тех же событий будет всегда отличаться иногда нюансами, а иногда будет прямо противоположной. Почему Россия считает, что Украина должна оценивать своих исторических персонажей с российской колокольни. Почему бы ей не потребовать от Польши согласовать с российскими историками роль российских и польских исторических фигур в их общей истории. Хотя, понятно, что там слишком отличные взгляды на их общую историю. Или почему не начать высказывать возмущение Германии, требуя от нее изменить задним числом точку зрения Бисмарка о том, что договоры с Россией не достойны даже бумаги, на которой они написаны. А еще лучше начать спорить с Китаем по поводу их виденья исторических событий прошлых веков. Так там уже в учебниках почти прямым текстом говорится, что вся Сибирь принадлежала китайским правителям.

Желание российского руководства навязать свою версию исторических событий выглядит довольно детским. Вот например, во время распада Советского Союза и правления Президента России Ельцина оценка деятельности тех или иных деятелей советского периода была одной. Сегодня в России, и это не секрет, началось отбеливание на государственном уровне некоторых достаточно одиозных персонажей того исторического периода. Вспомним хотя бы Сталина. Что, украинские историки в этом случае обязательстве менять свое отношение к этому деятелю, исходя из позиции Кремля? А что делать, если по тем или иным причинам, она там опять изменится?

Чем мы отличаемся от них в языковой политике

Что же касается обвинений по поводу притеснений русского языка в Украине, то об этом уже даже неинтересно писать. По-видимому единственное, что остается, это ткнуть носом в сравнительную таблицуудовлетворения образовательных потребностей россиян в Украине и украинцев в России в 2008-2009 учебном году, которую подготовил Секретариат Президента. Хотя и понимаю, что эта карта все равно будет разыгрываться еще не один год.

Ну не трогайте вы «независимую» от Кремля РПЦ

Довольно курьезными выглядят обвинения господина Медведева по поводу, как он говорит, «вмешательства в дела православной церкви» со стороны украинского президента. Эге ж, о какое беспокойство о независимости православной церкви, учитывая, что в самой России у нее такой независимости не существует со времен Петра І. Она или полностью зависела от российских кормчих, или уничтожались и ее храмы, и ее клирики. Не является секретом, что такая же ситуация сохраняется и сегодня. РПЦ является и будет оставаться полностью подконтрольной государственной власти и проводником политики Кремля везде, где присутствует. Потому хотя бы из этих соображений понятно желание украинского президента объединить все православные церкви в Украине и создать единую православную поместную церковь. Более того, убежден, что так оно спустя некоторое время и будет. Может даже раньше, чем того ожидают в Москве. Чем быстрее будут происходить развитие демократического уклада страны и чем шире и глубже будут формироваться элементы гражданского общества, тем раньше состоится объединение украинских православных церквей.

Что же касается обвинений в создании неблагоприятных условий накануне, да и во время недавнего пастырского визита в Украину Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, то можно лишь перефразируя слова короля из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен» спросить, они там что в Кремле заявлений Кирилла не читают. Тот вот наоборот поблагодарил президента Ющенко за содействие в осуществлении визита.

У них это и есть дипломаты

Ну а что касается недовольства по поводу требования отозвать из Украины двух российских дипломатических представителей, как утверждается в заявлении, «без любых на то оснований», то хотелось бы сказать такое. Секретом полишинеля является то, что в Украине практически в открытую работают сотни агентов российских спецслужб, в том числе под дипломатическим прикрытием. И решение украинской стороны о нежелательности этих двух «дипломатов» лишь говорит, что нахальность и некорректность их деятельности перешла уже, по-видимому, всякие границы. Кстати украинская сторона сделала это достаточно учтиво, по дипломатическим каналам, не раздувая скандал вокруг этих персон. Преднамеренная шумиха, поднятая российской стороной, показывает, что они давно чувствуют себя в Украине как у себя дома, и очень возмущаются, когда им пробуют объяснить, что это не так.

Чего они хотят? К счастью, пока еще не войны

Следовательно почти все эти обвинения уже звучали из уст российских кормчих, то почему же это заявление сделано именно сейчас, к тому же в форме, больше напоминающей ультиматум перед началом войны, на которой бомбят города и села и убивают людей.

Объяснений может быть несколько, и каждое из них имеет право на существование. Пока еще, к счастью, это не ультиматум накануне войны. Я говорю не об информационной войне, потому что она уже грохочет не один год.

Потому мотивы, по моему мнению, больше связаны с президентскими выборами. Кремль именно в такой форме выразил требования к позиции кандидатов в президенты Украины, которые хотят получить его официальную и неофициальную поддержку. Также этим заявлением российские кормчие показывают странам Евросоюза и США, что рассчитывают после поражения в 2004 году привести к власти в Украине своего кандидата и хотят сами формировать основы внутренней и внешней украинской политики.

Борис Кушнирук