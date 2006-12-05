Наша Украина и БЮТ скоординируют действия по трем направлениям

"Наша Украина" и Блок Юлии Тимошенко планируют скоординировать свои действия по отмене политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, член политсовета партии "Народный Союз Наша Украина" Петр ПОРОШЕНКО сегодня журналистам.

По словам П.ПОРОШЕНКО, "Наша Украина" уже сформировала свою часть рабочей группы по согласованию текста представления в Конституционный Суд об отмене политреформы. Также письмо с соответствующим предложением было направлено в БЮТ, который поддерживает эту инициативу.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что следует начать координацию действий по трем направлениям - отмене политреформы либо проработке предложений по ее изменению и совершенствованию, эффективным действиям в Верховной Раде и координации действий вне парламента. "Я не исключаю, что это также будет предметом обсуждения на заседании совета нашей партии, которое состоится 7 декабря”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.