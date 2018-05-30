Игорь Коломойский: Не надо спасать нас от погромов…

“Ужгородский конфликт” с участием мэра города Сергея Ратушняка по своей рейтинговости продолжает соперничать с “украинскими” заявлениями Президента Медведева. Мэр закарпатской столицы не только успел расправиться с активисткой «Фронта перемен», но и сделать ряд не менее громких заявлений по «еврейскому вопросу». Мнение по этому поводу президента Объединенной еврейской общины Украины ( ОЕОУ) Игоря Коломойского…

В эксклюзивном комментарии сайту MIGnews.com.ua известный бизнесмен, президент Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) Игорь Коломойский по поводу ужгородских событий и заявлений мэра заявил: "Пещерная антисемитская позиция Ратушняка не удивляет. Скорей удивляет то, как такой человек может быть мэром города, который всегда являлся оплотом добрососедских отношений людей разных национальностей. Более того, я до конца не уверен, нужны ли теперь Ратушняку правоохранительные органы – ему необходимо, скорее, психиатрическое исследование.

А вот позиция Арсения Яценюка, который претендует на роль общенационального лидера, мягко говоря, удивляет. Первое, за что взялся "Фронт перемен" после прозвучавших обвинений, - это доказывать непричастность Арсения Петровича к евреям, приводя различные метрики и выписки.

Я хочу напомнить господину Яценюку о том, как поступали европейские лидеры, например, во времена Холокоста. Когда фашисты сказали всем гражданам Дании еврейского происхождения нацепить на себя шестиконечную звезду, король Дании, который не был евреем, демонстративно надел на себя эту шестиконечную звезду в знак абсолютного равенства всех его подданных.

Думается, что господину Яценюку нужно бы покопаться в истории. Если человек претендует на роль национального лидера, он должен знать историю, иначе реальным лидером ему не стать…»

Продолжая комментировать горячую тему MIGnews.com.ua, Игорь Коломойский также ответил на вопросы корреспондента издания:

- Скажите, какие заявления будете делать, и какие иски будет подавать ОЕОУ в отношении Сергея Ратушняка?

- Вы знаете, я думаю, что данную ситуацию нужно рассматривать совершенно иначе. Позиция Ратушняка пещерная, расистская и на экранах телевизоров, и на страницах газет, и на сайтах. Нам ничего не нужно заявлять – это тест на демократию в Украине. У нас есть правоохранительные органы, которые должны без всяких заявлений, прошений, требований молниеносно реагировать на подобного рода заявления. У нас есть гарант Конституции, который просто обязан в ситуации, явно расшатывающей межнациональный мир в одной из областей, принять меры. У нас есть оскорбленный зарвавшимся мэром один из будущих кандидатов в Президенты Украины Арсений Яценюк (мы должны посмотреть, как он отреагирует на эту ситуацию). У нас есть глава парламента Владимир Михайлович Литвин, к политической силе которого приписывают распоясавшегося мэра Ратушняка (очень хотелось бы и нам, и обществу узнать позицию Литвина – как он оценивает все происходящее). Вот что нам нужно сегодня в первую очередь. И если мы увидим, что люди, которые, согласно занимаемой должности, получаемой зарплате и выданным полномочиям, со своими обязанностями не справляются, тогда мы будем принимать меры, сами обращаться в различные инстанции с тем, чтобы ускорить, так сказать, реагирование.

- Вот Ратушняк утверждает, что хочет спасти евреев от погромов. Как Вы к этому предложению относитесь?

- Я хочу сказать всем: не нужно нам помогать. Поверьте мне, Еврейская община Украины – это мощная общественная организация, способная сама себе помочь… А вот задача государства (тем более отдельных личностей, представляющих его) – обеспечивать в стране межнациональный порядок и мир посредствам соблюдения законов через привлечение к ответственности зарвавшихся хулиганов.

- Как считаете, почему Ратушняк начал себя так вести? Это что, какая-то предвыборная технология? - Знаете, на эти вопросы есть много ответов. Я же вам приведу один, но очень необычный. Мне кажется, что у Ратушняка есть какой-то комплекс, что-то его в своей биографии не совсем устраивает. У нас в истории самыми большими антисемитами становились те люди, которые религиозно уходили из иудаизма и крестились, либо те, кто имея предков (еврейские корни – ред.), пытались доказать своему новому окружению, что они самые что ни на есть национальные. Я думаю, что здесь что-то похоже на такой вот комплекс.

- А вы не могли бы сказать конкретнее? - Ну… я и так вам сказал все, что думал. А документы… Вы что, от меня метрику Ратушняка хотите? Уверен, что он, как честный человек, должен сам покопаться в своем прошлом и найти своего предка.

- А, может, вы ему поможете?

- Ну, если надо – поможем (смеется – ред.).