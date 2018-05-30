Медведев – Украине: Мы вам будем указывать, с кем дружить и какие оценки истории давать

Кремлевские пиарщики перестарались. Дмитрий Медведев не только послал открытое письмо своему украинскому коллеге Виктору Ющенко, но и на фоне моря, чаек и военных сторожевых кораблей громко, мужественно, бегая глазами по монитору, особенно не вникая в смысл, громко прочитал гневные слова и фразы. Более того, разместил сие кино на своем официальном президентом сайте.

Какие к Медведеву могут быть претензии... Не государево дело писать речи, формулировать мысли и идеи. Тому свидетельство, что текст послания имеет несколько вариантов и вовсе не совпадает с видеообращением. Однако поражаешься недомыслию президентских спичрайтеров…

В Украине узнали, что вся российская интеллектуальная мощь, сотни научных институтов, государственных пропагандистов, докторов наук и PR-контор, армия дипломатов и аналитиков спецслужб наконец-то разработали стратегию внешней политики Российской Федерации в отношении «братской» Украины. Во всяком случае, думается, на период избирательных (президентских и парламентских) компаний в Украинском государстве.

А суть ее состоит лишь в одном: во всех проблемах, неполадках межгосударственных российско-украинских отношений виноват Киев. Москва живет по гоголевским законам товарищества казаков Запорожской Сечи, а украинская элита спит и видит, как бы насолить ракетно-ядерной России.

Если дипломатический язык переложить на язык национальных (в данном случае российских) интересов и агрессивной риторики, угроз, то получается: что мы (Кремль) вмешивались и будем вмешиваться во внутриполитические украинские процессы, мы будем учить вас (Украину), как жить, как строить государство, какую принимать конституцию, какие оценки давать фактам истории, с кем дружить, а с кем нет, кого избирать в парламент. А главное, Россия будет дружить с президентом Украины, но не тем, кого изберет украинский обыватель, а с тем, кто Москве покажется лояльным, пророссийским.

Странное дело, на протяжении десятков лет российские федеральные и региональные СМИ (а теперь ясно, с чьей подачи) повторяют одни и те же мифы, легенды, стереотипы в отношении политики и истории Украины. В принципе, все, что сказал Дмитрий Медведев, можно найти в трактатах и комментариях у многочисленных российских «друзей Украины» типа Константина Затулина и Сергея Маркова.

Разве не правда то, что Россия в течение десятилетий, разжигая сепаратизм и поставляя оружие в Цхинвали, в равной степени с Грузией несет ответственность за войну в Южной Осетии? Или нужно быть очень наивным человеком, чтобы утверждать, что в Украине вытесняется русский язык… Достаточно подойти к любому газетному киоску, чтобы удостовериться: газет, журналов, книг на русском языке в Украине сегодня больше, чем на украинской мове.

Дмитрий Медведев вводит общественность в заблуждение, заявляя о том, что российская власть оказывает помощь в развитии украинского языка и культуры в РФ. Это утверждение противоречит очевидным фактам. В России, где проживает около пяти миллионов этнических украинцев, нет ни одной школы, ни одной радиостанции, ни одного телеканала на украинском языке...

А кто не знает, что сотрудничество РФ с НАТО на порядок интенсивнее, чем Украины с Альянсом, и что, вопреки оценкам независимых экспертов, Москва обвиняет официальный Киев в развязывании газовых войн. На самом деле именно Россия принимала решение перекрыть поступление газа в Украину, значит и в Европу, в январе нынешнего года.

Смешно слышать, что Киев вытесняет российский бизнес и капиталы из Украины, как утверждает в своем письме г-н Медведев. Пусть бы президент РФ попросил своих помощников подготовить список украинских предприятий и банков, которые работают на территории России. Таких попросту нет. С подачи Кремля украинский бизнес для России «персона нон-грата».

Интересно, что открытое письмо Дмитрия Медведева совпало (день в день) с инициативой президента РФ о том, что верховный главнокомандующий может без объявления войны и согласия Федерального Собрания, по сути, производить военные удары, в том числе и ядерные, по чужой территории. То есть любая прихоть одного человека вести военные операции «по принуждению к миру» получила законодательную основу. После этой инициативы понятны заявления Медведева по поводу размещения российского ЧФ в Севастополе.

Заявление российского президента о том, что он не собирается «до определенного времени» направлять Михаила Зурабова в Киев, носит лишь пропагандистский характер. По большому счету ни посол РФ в Украине, ни посол Украины в РФ не являются самостоятельными политическими фигурами. За минувшие два десятка лет все проблемы межгосударственных отношений решали первые лица Украины и России, послы могли лишь выполнять неблагодарную черновую работу по подготовке текстов меморандумов, договоров и соглашений.

Ходят слухи, что Медведев был против назначения Михаила Зурабова, который является человеком Путина, послом в Украину. Вполне вероятно, что нынешнее гневное письмо президента РФ - лишь средство попридержать Зурабова в Москве.

Вся тональность послания президента Медведева указывает лишь на одно: Кремль вновь открыто и бесцеремонно пытается вмешаться в политические процессы, происходящие в Украине, прежде всего в предстоящие кампании по выборам президента и парламента.

Интересно, что уже год, как Дмитрий Медведев был избран президентом, и ни разу не изъявил желания лично встретиться с Виктором Ющенко или приехать в Киев. Вероятно, тогда бы сам президент, а не его помощники диктовали внешнюю политику России в отношении Украины. Президент РФ Дмитрий Медведев наступает на те же грабли, что и его предшественник Владимир Путин.

Виктор Тимошенко