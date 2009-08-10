Яценюк считает своим основным конкурентом Януковича

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает своим основным конкурентом на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове.

«Кто выйдет во второй тур президентской кампании – определит народ Украины. Я в своей победе уверен. Однако это будет сложная и тяжелая борьба. Основная борьба будет с моим основным конкурентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказал А.ЯЦЕНЮК.