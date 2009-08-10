Комиссар ЕС по энергетике "тонет в одной лодке" с Россией и Украиной
“Иногда я просто ненавижу свой голос”
По словам комиссара ЕС по энергетике Андриса Пиебалгса, одним из заметных достижений, которого ему удалось добиться за время работы на этом посту, стало разрешение газового конфликта между Россией и Украиной. Об этом говорится в его интервью латвийской газете "Час".
- В этой лодке (на посту еврокомиссара. - УНИАН) проблемы все время создают пробоины и течи. Конечно же, самая большая течь - это транзит газа из России в Евросоюз через Украину. Там все время просачивается вода, и мы все трое эту воду все время вычерпываем. Не знаю, насколько согласованно это происходит, но мы, по крайней мере, вычерпываем.
Другим достижением еврокомиссар считает газопровод «Набукко».
- Достижением я, безусловно, считаю газопровод «Набукко» - с нулевой отметки мы дошли до готового проекта, который, несомненно, будет продвигаться вперед.
Интервью Андрис Пиебалгс дал в связи с присуждением ему приза Цицерона - награды, которая ежегодно вручается в Латвии за особые успехи в различных областях - от политики до журналистики. Достижением Андриса Пиебалгса жюри признало его выдающееся умение аргументировать в процессе международных дискуссий.
- В основе работы еврокомиссара, - сказал он, - лежат тяжелый труд и хорошие коммуникации - 27 стран и Европарламент. Принимаемые в Евросоюзе решения должны быть близки к консенсусу, а голосование в принципе имеет второстепенное значение. Надо, чтобы до голосования все по возможности оказались в одной лодке, и убеждение в такой ситуации играет решающую роль... Иногда я просто ненавижу свой голос, поскольку мне приходится много раз повторять одно и то же, чтобы кого-то убедить.