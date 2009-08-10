Комиссар ЕС по энергетике "тонет в одной лодке" с Россией и Украиной

По словам комиссара ЕС по энергетике Андриса Пиебалгса, одним из заметных достижений, которого ему удалось добиться за время работы на этом посту, стало разрешение газового конфликта между Россией и Украиной. Об этом говорится в его интервью латвийской газете "Час".

- В этой лодке (на посту еврокомиссара. - УНИАН) проблемы все время создают пробоины и течи. Конечно же, самая большая течь - это транзит газа из России в Евросоюз через Украину. Там все время просачивается вода, и мы все трое эту воду все время вычерпываем. Не знаю, насколько согласованно это происходит, но мы, по крайней мере, вычерпываем.

Другим достижением еврокомиссар считает газопровод «Набукко».

- Достижением я, безусловно, считаю газопровод «Набукко» - с нулевой отметки мы дошли до готового проекта, который, несомненно, будет продвигаться вперед.

Интервью Андрис Пиебалгс дал в связи с присуждением ему приза Цицерона - награды, которая ежегодно вручается в Латвии за особые успехи в различных областях - от политики до журналистики. Достижением Андриса Пиебалгса жюри признало его выдающееся умение аргументировать в процессе международных дискуссий.

- В основе работы еврокомиссара, - сказал он, - лежат тяжелый труд и хорошие коммуникации - 27 стран и Европарламент. Принимаемые в Евросоюзе решения должны быть близки к консенсусу, а голосование в принципе имеет второстепенное значение. Надо, чтобы до голосования все по возможности оказались в одной лодке, и убеждение в такой ситуации играет решающую роль... Иногда я просто ненавижу свой голос, поскольку мне приходится много раз повторять одно и то же, чтобы кого-то убедить.