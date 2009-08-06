Тимошенко о махинациях, Фирташе и ответственности после выборов

23:34, 06 августа 2009
Политика
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"Жаль, что я поздно зашла"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что проблемы в банках вызваны финансовыми махинациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «Укргазбанк», банк «Киев» и «Родовид-банк» не должны были оказаться в предбанкротном состоянии.

Она отметила, что при анализе документации по этим банкам в их работе были обнаружены серьезные нарушения. «Те злоупотребления, которые мы открыли, это просто убивает морально, вот меня, например, - как можно так делать в то время, когда в стране так сложно, по сути дела разрушать банки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что по имеющейся у правительства информации, один из этих банков получил от Нацбанка рефинансирование, и из полученной суммы миллиард гривен был переписан на «свой маленький банчок» под 1% годовых.

Также она подчеркнула, что из «Родовид-банка» 2,5 млрд. грн. «были забраны группой ФИРТАША, ни одного процента не было заплачено, деньги не возвращаются, и залога никакого нет». «Все, коллапс в банке. То есть, эти банки были использованы на фоне кризиса просто для масштабного воровства. И мне очень жаль, что лишь когда я как премьер-министр зашла в эти банки, эти карты были открыты и стало видно, что происходит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также в очередной раз подчеркнула, что после ее победы на выборах каждый, кто «украл хоть копейку» из государственных денег, предназначенных для рефинансирования банков, будет нести уголовную ответственность.

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