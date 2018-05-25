Избирательная социология: как отличить правду от лжи

Серьезный центр никогда не скрывает своих заказчиков... Есть три принципа, по которым оценивают социологические центры... Рейтинги влияют не на электорат, а на спонсоров...

Во время избирательных кампаний растет спрос на всевозможные рейтинги и опросы. Политики борются за место в тройках, десятках или даже сотнях. Спрос на заказные соцопросы влечет возникновение фальшивых социологических центров. Они быстро появляются и после оглашения сенсационных данных так же быстро исчезают. Мы выясняли, как распознать псевдосоциологию и каким социологическим центрам доверяют украинские политики и научные работники.

ОПЯТЬ ВИНОВАТА ПРЕССА?

– Перед каждыми выборами начинают собираться социологи и глубоко возмущаться возникновением “говорящих голов” (я бы не называла их фирмами), которых потом журналисты не могут найти, ведь никаких координат нет. Почему социологи должны нести за них ответственность? – возмущается старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. – Простите, если я дам пресс-конференцию в УНИАН и скажу, что изобрела лекарства от рака, то что, разве за меня медики будут отвечать?

Социологические фирмы не идут на подделку своих результатов, заверяют эксперты, потому и возникают псевдоцентры, которые за определенную сумму способны обнародовать любые результаты.

– Когда я начинаю своим коллегам из цивилизованных стран это рассказывать, они не понимают, о чем идет речь. Говорят, у них социологи тоже могут ошибаться... Я объясняю, они не ошибаются, они просто “рисуют” результаты, – рассказывает Бекешкина.

Заказать социологический опрос сегодня может кто угодно, ведь социологические центры – это коммерческие структуры. На Западе основным заказчиком соцопросов, особенно электоральных, выступают средства массовой информации. И их результаты становятся предметом публичного обсуждения. У нас основные заказчики – политические штабы. Эксперты с грустью отмечают, что украинская пресса практически не заказывает соцопросов, за исключением экзит-полов. Но некоторые социологи находят этому простое объяснение – нехватку денег.

– В Европе и США телеканал или газета – это очень богатая бизнес-структура, которая может позволить себе заказывать соцопрос. Очень часто социологические структуры являются подразделениями медиа-корпораций, – констатирует директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. – Я уверен, когда наши СМИ будут зарабатывать достаточно денег, они обязательно будут заказывать социсследования.

СОВЕТЫ ОТ ГОЛОВАХИ

Мы обратились к заместителю директора Института социологии Евгению Головахе, чтобы выяснить, как отличить серьезные опросы от тех, которые проводят квази-центры для выполнения определенных политико-технологических функций.

– В мире принято, что серьезные центры регистрируются при профессиональных организациях. В Украине профессиональной организацией является Социологическая ассоциация Украины, – рассказывает Евгений Иванович. – Они проходят специальную аккредитацию. Если комиссия видит, что это серьезная организация, что она имеет свою опросную сеть, что ее сотрудники имеют квалификацию и опыт проведения исследований, что руководители имеют солидные публикации и подготовку в этой отрасли, тогда им выдается специальный сертификат, лицензия, которая не является обязательным условием проведения опросов, но по крайней мере Социологическая ассоциация берет на себя ответственность за эти организации. Непрофессиональным фирмам аккредитацию профессионалы не дадут.

Поэтому на сегодня аккредитованными в Социологической ассоциации Украины является: Институт социологии НАН Украины, Киевский международный институт социологии, Украинский институт социальных исследований, Центр “Социальный мониторинг”, Центр политических исследований “Социс”, Центр социальных экспертиз и прогнозов (дочернее предприятие Института социологии НАНУ), социологический факультет Харьковского национального университета имени Каразина, Восточноукраинский Фонд социальных исследований (Харьков) и Служба социологических и маркетинговых исследований по Юго-Восточной Украине “Социо-маркет” (Днепропетровск).

Чтобы убедиться в компетентности организации, Головаха также советует выяснить несколько вопросов. Узнать выборку и тип выборки, сеть (кто опрашивал) узором, ошибку репрезентативности.

– Непрофессионалы уже научились “определять”: ошибка – 2,5% или 2%. Но чем меньше рейтинг в процентах, тем меньше должна быть ошибка. Если у вас 2%, то ошибка выборки никак не может быть 2,5%. Ошибка может составлять, например, 0,5%”, – делится эксперт. – Обязательно нужно спрашивать, кто заказал исследование. Серьезный центр никогда не скрывает своих заказчиков. Это правило действует во всем мире. Если центр не хочет называть их – такие данные не публикуются, не обнародуются. Это важен принцип. Можно проводить так называемые “закрыты опросы”, но тогда они не становятся предметом обсуждения.

Нужно учитывать опыт работы центра, профессионализм руководителя. В псевдоцентрах это, как правило, случайные люди, которые за деньги готовы выдумать и объявить любые цифры.

– Когда речь идет о КМИС, существующий почти 20 лет, понятно, что вряд ли здесь могут возникнуть вопросы в их компетентности и добросовестности. А если речь идет о каком-то новоиспеченном центре, это настораживает, – отмечает господин Головаха. – Профессиональный социолог, имеющий серьезные научные публикации, никогда не будет подставлять свою репутацию.

СОВЕТЫ ОТ ТОМЕНКО

У вице-спикера Николая Томенко, который в свое время создал Институт политики, тоже есть критерии, по которым можно отличить настоящую социологическую организацию от фальшивки.

– Существует по меньшей мере три важных принципа, которыми нужно пользоваться, оценивая социологические центры. Первое – место и статус социологической компании на социологическом рынке Украины. Сколько работает и как себя зарекомендовала, не была ли связана со скандалами, – рассказывает Томенко. – Второй – персональный состав... Идентификация по фамилии очень важна. Когда центр возглавляет человек, не имеющий отношения к социологическому сообществу, это сразу настораживает. И, в-третьих, соответствие результата исследований этой фирмы данным других компаний. Если они радикально отличаются, такие результаты нужно подвергать сомнению. Сейчас популярные заказные опросы, когда кандидата второго эшелона хотят вывести в первый. И он резко выходит в тройку лидеров избирательной гонки. Это просто смешно. Но больше всего заказных опросов, когда виртуальные кандидаты с нулевыми шансами, которые должны получить статус реальных, преодолевают 1-процентный барьер. Ведь в будущем они смогут за этот 1 процент торговаться с серьезными кандидатами.

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАКАЗУХА

Украинская общественность по-разному относится к социологическим опросам, тем более электоральным. Но все же результаты исследований и многообразные рейтинги способны повлиять на потенциальных избирателей, особенно на тех, кто еще не определился: они, руководствуясь стадным инстинктом, вероятно будут голосовать “как большинство”.

– На эту тему проводились исследования. 1–2% избирателей могут под воздействием этих опросов изменить свое мнение, – рассказывает Головаха. – Это касается тех, кто не имеет устойчивого мнения и очень интересуется всевозможными исследованиями. Следовательно, заказные данные могут влиять. Хотя считать, что это влияние может оказаться решающим, не стоит.

– Политолог Дмитрий Выдрин (ныне заместитель секретаря СНБОУ. – Авт.) в свое время сказал, что эти рейтинги не влияют на электорат, но влияют на спонсоров. Я бы сейчас сказала, что на спонсоров они тоже не влияют, – делится Бекешкина. – Спонсоры растеряны. Они смотрят на рейтинги, которые предоставляют солидные компании. Все серьезные спонсоры, которые хотят вложить деньги, сами заказывают опрос.

Исполнительный директор центра социально-политических исследований “Социс” Александр Стегний, считает, что “так называемое социологическое сопровождение избирательной кампании является абсолютно нормальным”.

– Скажем, у меня есть капитал, есть позиция, и я реально хочу понять, где находится моя целевая группа, мой избиратель, мои реальные конкуренты, – говорит он. – Второй вариант очень смешон – заказать цифры и с ними выйти к общественности. Я бы не советовал этого делать. Тратятся средства, а эффект – почти нулевой.

А еще эксперты отмечают, что серьезные социологические службы занимаются не только выборами, а исследуют общественное мнение по разным проблемам, актуальным для общества.

КОМУ ДОВЕРЯЮТ САМИ СОЦИОЛОГИ И ПОЛИТИКИ

Каким украинским социологическим центрам доверяют сами специалисты-социологи и политики?

Евгений Головаха доверяет всем аккредитованным при Социологической ассоциации Украины организациям, поскольку те “прошли экспертизу”. Быченко абсолютно доверяет Центру Разумкова (в котором сам работает). Однако деятельность коллег комментировать отказывается. Бекешкина для себя определила около десятка украинских социологических центров, чьим результатам доверяет, но в разной степени.

– КМИС, Центр Разумкова, Ukrainian sociology service – это те центры, которым я абсолютно доверяю, – делится Бекешкина. – Так же могла бы доверять “Соцису” и “Социальному мониторингу”, если бы не подпортили себе репутацию в 2004 году. Компании Research and Branding group доверяю с определенными оговорками, смотрю, насколько их результаты совпадают с общими тенденциями. Например, в их последних опросах 3% Богословской мне показались странными. ФОМ-Украина – нормально... “Социополис” – немного с подозрением. “Українське демократичне коло” – там работают специалисты, меряют правильно, но как там формулируются вопросы – неизвестно.

Политики деятельность социологических центров оценивают так.

Николай Томенко, БЮТ:

Абсолютного доверия не испытываю ни к кому. Из своего опыта знаю, как сложно проводить исследование. Большая степень деморализации общества, значительная степень отказов брать участие в опросе – от трети до половины. Относительно доверяю КМИСу, Центру Разумкова, “Соцису”, “Українському демократичному колу”.

Александр Голуб, КПУ: Социология сегодня – это не зеркало общественного мнения, а один из элементов борьбы в избирательной кампании. К сожалению, даже те институты, которые имеют имя, фактически занимаются заработком и в ходе кампании подправляют рейтинги: кому нужно – занижают, кому нужно – повышают. Единственная структура, которой я лично доверяю, – это КМИС. Я регулярно получаю их бюллетени, смотрю, каким образом проводят опрос. Это профессионально, обстоятельно. Это данные, которым можно доверять.

Василий Киселев, ПР: Скажу вам как политик с опытом: когда мне говорят “независимый социологический опрос”, я только улыбаюсь... Кто платит, тот и музыку заказывает.

Ксения Ляпина, НУ–НС: Сегодня в основном обществу подаются не социологические исследования, а PR–проекты. Это не исследование общественного мнения, а подгонка под определенные нужды тех или иных кандидатов. Этого даже не скрывают. Отсюда и недоверие к любой социологии.

Нужно доверять тем, кто уже подтвердил свою репутацию, кто много лет проводит исследование и чьи результаты потом совпадают с реальными результатами... Я не буду называть их, потому что это будет реклама, но есть 5–6 агентств, которые профессионально и постоянно этим занимаются, их результатам можно доверять. А всевозможные конторки, которые рождаются, чтобы обнародовать сенсационные результаты в интересах какого-то кандидата, – это чистый пиар.

Анна Ященко