Кто зарабатывает на валютных горках

В последние дни июля в Украине в очередной раз случились валютные горки. Доллар «вдруг» начал расти на безналичном рынке, в считанные часы его рост перекинулся на наличный рынок. Одним рывком «зеленый» пробил уровень 8 гривен за доллар, уверенно пошел в сторону «9». У обменников выстроились очереди, появились подзабытые «черные» валютчики… И также «вдруг» все откатилось назад. Конечно, не к 7,7–7,8 гривен за доллар, чуть выше, но все-таки... Что же происходит в такие дни на валютном рынке, если, по мнению многих экспертов, никаких экономических предпосылок для подобных накатов-откатов нет? Кто зарабатывает на этих «горках»?

Каждый раз после очередного рывка доллара вверх-вниз госорганы в Украине пытаются (или, по крайней мере, делают вид, что пытаются) найти виновных и воздать им должное. И каждый раз результаты этих проверок вызывают только новые вопросы.

Скажем, в начале года СБУ, Генпрокуратура и Нацбанк также искали валютных спекулянтов. Даже вроде бы нашли. Было проверено около 25 банков, заявлено, что виновные выявлены. Виновными, в итоге, были названы «аж» три небольших банка: «Актабанк», «Даниэль» и «Юнэксбанк».

У любого специалиста по валютному рынку такие итоги «расследований» и поисков валютных спекулянтов могут вызвать только ухмылку. Чтобы реально разыграть валютные «ралли» на рынке, нужны серьезные деньги, и мелким банкам такое просто не под силу. Как говорится, кишка тонка. Ежедневный оборот валютного рынка Украины на текущий момент составляет около 100–200 миллионов долларов. Соответственно, чтобы реально «сдвинуть» курс доллара, надо обладать ресурсами на уровне 150 или хотя бы 100 миллионов. Естественно, ни один из названных «валютных спекулянтов» никогда такими ресурсами не располагал.

Кто же тогда реально раскачал доллар и получил от этого свое «масло на булочку»?

Игры с валютным курсом – сложная и хорошо отлаженная игра, где каждый участник выполняет свою роль и получает свою часть дохода. Реально повлиять на курс доллара могут только большие банки, которые обладают большими запасами валюты и гривни. Вместе с тем, самим большим банкам становиться валютным спекулянтам невыгодно. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, эти игры очень хорошо заметны НБУ, а сориться с главным поставщиком «дешевого» доллара не стоит. Во-вторых, и это, пожалуй, даже важнее (для трейдеров больших банков): доход всегда лучше делится. Если прибыль оседает в небольшом банке, он более сговорчив и уступчив, чем руководство крупного банка. Поэтому на стадии подготовки к валютным спекуляциям участники «концессии» распределяют роли, после чего начинают Большую Игру.

Первый ход в этой игре – крупный банк, имеющий значительные излишки гривни на счетах, выдает кредит, к примеру, торговой компании. При этом кредит, как правило, выдается под ни чем не обеспеченные торговые операции и на большие суммы, а заодно и по льготному проценту.

В свою очередь, (это уже второй этап в игре) торговая компания не спешат рассчитаться за товар, который, понятно, она покупать и не собирались. Вместо этого она перечисляет деньги в небольшой «дружеский» банк для пополнения своего расчетного счета и держат их там. Банку компания, понятно, все это время исправно платит проценты по кредиту (мы помним, что проценты символические, поэтому они потом с лихвой окупятся).

Тем временем (третий этап игры) за работу принимается небольшой банк. Он «вдруг» замечает, что у него ну просто избыток гривни. В этой ситуации, само собой разумеется, просто грешно не купить доллар на валютном рынке. Для этой цели наш небольшой банк покупает доллары, понятно, «совершенно случайно» у того самого большого банка и, понятно, по очень неплохому курсу. Большой банк может себе позволить продать их по такому курсу, поскольку у него всегда есть возможность прикупить доллары в НБУ по официальному курсу. А чтобы объяснить покупку валюты, дружеская торговая фирма-заемщик «вспоминает», что ей очень нужна валюта для расчета с нерезидентом по договору консалтинга.

После такой несложной операции наступает следующий этап. Небольшой банк теперь уже как монстр выходит на валютный рынок. Сначала он скупает все небольшие лоты на продажу и выставляет заявку на покупку валюту по цене на 10–30% выше, чем все остальные. Рынок резко разворачивается – курс доллара «рвет» вверх. И небольшой банк, «забыв» о всех своих валютных резервах и лимитах, скупает доллары в рост. Внешне ничем не связанные, участники «концессии» действуют синхронно. Крупный банк, ссылаясь на заявку небольшого банка, тоже повышает цену продажи валюты. Небольшой банк еще выше задирает курс, и в конечном итоге на рынке начинается паника. В этой ситуации часто трейдер крупного банка начинает по техническим причинам не выполнять заявки клиентов на продажу валюты, чтобы еще больше подогреть рынок.

Тут уже надо ковать железо, пока горячо. Покупатели валюты паникуют, а продавцы уменьшают объемы сделок. Наконец, когда паника достигает пика, небольшой банк выставляет на продажу ранее купленные дешевые доллары по новому, завышенному, курсу. И, понятно, продает их по этому курсу. А торговая компания «вспоминает», что валюта ей не нужна, так как передумала платить нерезиденту.

Все, прибыль получена, дело сделано. Теперь надо свернуть операцию. Торговая компания, «вспомнив», что кредит ей не нужен, возвращает деньги по кредитному договору в крупный банк. Прибыль делится согласно оговоренным ранее условиям. Занавес. До следующей Большой Игры на валютном курсе.

Теперь посчитаем, сколько можно заработать на таких «горках» в принципе и, в частности, на той «горке», что случилась на исходе июля.

Простой подсчет показывает, что за счет колебаний курса доллара в последнее время банки имеют возможность получить до 200–250% годовых. Согласитесь, неплохой доход в условиях кризиса. Особенно, если сравнить его со ставками по депозитам, на порядок меньшими, которые те же банки предлагают населению.

Что же касается конкретной июльской ситуации, напомним, что в понедельник, 27 июля, доллары можно было купить оп 7,93 грн. за доллар. А уже в среду, 29 июля, продать их по 8,2 грн. за доллар. Согласно данным НБУ, оборот долларов 29 июля составил 201 млн. долл. Если по такому завышенному курс продали хотя бы 100 млн. долл., то чистый доход составил 27 млн. грн., или около 3,5 млн. долл. Если считать, что поэтому курсу продали все 201 млн. долл., то доход будет около 7 млн. долл. Заметьте – за один день. Если разделить эту сумму «по понятиям» между несколькими участниками игры (см. выше о том, кто какую роль в ней играет), выйдет по 1–2 миллиона, так сказать, на одного концессионера. Напомним – в день. Согласитесь, неплохо.

В конечном итоге, все довольны, кроме населения, которое в очередной раз заплатило за игры банкиров из своих кровных сбережений. Любой рост курса доллара, так или иначе ведет, к тому, что люди получающие доходы в гривне, оплачивают игры валютных спекулянтов и лишаются части своего и так небольшого дохода.

Николай Господарец