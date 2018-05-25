Что Кирилл хотел сказать украинцам

Визит показал чрезвычайную тягу украинцев к единству с московским православием... Он не отвечал моральным ценностям... Кирилл никогда не даст поместную церковь, а Ющенко мог бы...

Завершился долговременный визит патриарха Кирилла в Украину. Чем ознаменовалось это событие? Оценивают эксперты.

Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии:

ВИЗИТ ПОКАЗАЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ТЯГУ УКРАИНЦЕВ К ЕДИНСТВУ С МОСКОВСКИМ ПРАВОСЛАВИЕМ

Пасторская поездка показала поддержку патриарха Кирилла украинской православной церковью и верующими этой церкви. Кроме того, этот визит не мог не иметь политической нагрузки, ввиду религиозной ситуации в Украине. До последних дней визита представители Киевского патриархата сдерживались от провокаций относительно Кирилла. А в последние дни – в Ровно – таки совершили их, чтобы показать патриарху, что он не может чувствовать себя здесь хозяином...

Думаю, этот визит показал чрезвычайную тягу к единству с московским православием.

Украинская православная церковь имеет полную автономию. И все упреки, что российская церковь хочет получить какую-то материальную выгоду, потому что имеет большое количество приходов, – ложь. Полный контроль над финансовыми ресурсами имеют украинские иерархи. И они считают, что этого достаточно...

В Украине многие граждане против, чтобы религиозный ритуал отправлялся на русском языке. Есть еще и другие вещи, которые, я бы сказал, политически нагружают религиозную историю.

Понятно, что решение в краткосрочной перспективе не будет найдено. Сейчас позиция московского патриарха такова: «У вас нет единства в этом вопросе». А идти путем подстрекательства к расколу они не хотят и ждут единой позиции православных верующих Украины.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины:

НА ВИЗИТ БЫЛИ ВЫБРОШЕНЫ КОЛОССАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Сегодня через Украинскую православную церковь, как правильно сказал спикер Филарета, осуществляется проект реинтеграции Украины в Россию. Поскольку российская идея являет собой три ипостаси: самодержавие, народность и православие.

Так вот самодержавие накинуть на Украину не получается, поэтому они хотят через такое единое православие вернуть Украину в лоно России. Это политический проект.

Вы посмотрите, какие деньги были выброшены на это, – колоссальные деньги. Даже Путина так не встречали, как Кирилла. И это не только церковные деньги, но и деньги Российского государства.

И когда Кирилл говорил об отношениях церкви и государства, то имел в виду не Украинское государство, а российское. Он ни разу не сказал «Украинское государство». Когда на телевидении его спросили, каким он видит Украинское государство, – он ушел от ответа.

Он всегда говорил с подтекстом, что у нас, мол, единая церковь и единое государство. Поэтому, думаю, этот визит – начало новой российской политической доктрины.

Мои родственники из Полтавской области жалуются, что у них все церкви Московского патриархата и все богослужения, соответственно, ведутся на русском языке. Та какая же это Украинская православная церковь?!

Ну скажите мне, пожалуйста, как украинская церковь может быть Московского патриархата, когда Москва – столица другого государства?

Интересно будет наблюдать, как они будут пытаться воплотить этот очередной российский проект. Обратите внимание, кто постоянно из наших политиков сопровождал Кирилла. Это неслучайно. Они как собачки ходили за дворовыми. Они, очевидно, рассчитывают, что московский приход даст им электоральные дивиденды.

Юрий Костенко, народный депутат (НУ–НС, лидер УНП):

ВИЗИТ НЕ ОТВЕЧАЛ НИ ДУХОВНЫМ КАНОНАМ, НИ МОРАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ

Миссия священнослужителя – нести духовные ценности и духовную позицию.

К величайшему сожалению, вместо этой миссии патриарх московский осуществил сугубо политический визит. Как его проповеди, так и места его пребывания всплошную политизированы.

Это был сугубо политический визит. Но это не диковина, учитывая, что Российская православная церковь всегда обслуживала государственные интересы. Еще когда существовала Российская империя, именно церковь была стержнем имперской политики.

Кирилл продемонстрировал в Украине, что Российская православная церковь поддерживает лишь политические идеи России. Очень обидно: вместо того, чтобы в это трудное время на постсоветском пространстве нести людям что-то моральное, светлое, веру, патриарх Кирилл акцентировал внимание в основном на политических проблемах. Еще говорил о несуществующих проблемах, которые касаются не Украины, а России: о войне на Кавказе, неустойчивости Федерации и тому подобное.

В этом смысле его визит не отвечал ни духовным канонам, ни моральным ценностям.

Визит Кирилла нам не представляет никаких угроз. Потому что за последние двадцать лет в Украине произошли очень серьезные изменения: родилось новое поколение, которое не знает ни Советского Союза, ни имперской политики.

Одни люди поклонялись патриарху, другие говорили, что церковь должна заниматься другими делами. Вот этим Украина и отличается принципиально от России, потому что уровень демократии, как нам ни тяжело, но на несколько порядков выше, чем там.

Кирилл даже не надеялся увидеть такую свободу прессы, такой уровень демократии. Тогда бы он не пошел на прямой эфир говорить о духовных ценностях и морали, в то же время показывая, что он сам является сторонником материального.

Инна Богословская, народный депутат (фракция ПР):

МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОВПАЛ С ПАТРИАРШЕЙ МОЛИТВОЙ

Визит патриарха московского Кирилла в Украину стал прекрасным случаем убедиться, что вера – это естественное состояние украинцев. Во время встреч с патриархом люди забывают о бытовых проблемах, о своих неурядицах, вместо этого начинают излучать радость. Я это увидела во время пребывания в Луцке, там паломники были чрезвычайно теплые. Люди устали от вражды, и собственно благодаря таким визитам становится ясно, что, несмотря на то, в какую церковь ходят и к какой конфессии принадлежат, украинцы стоят на вере и в поликонфессионности – наша сила, а не проблема.

Визит патриарха Кирилла стал еще одним поводом задуматься над тем, что Бог – один, а десять заповедей Божьих – одинаковы для всех. Также стоит задуматься о целесообразности введения в учебных заведениях теологии или религиезнавства. По моему мнению, это необходимо делать, ведь в рамках нашей поликонфессионности детям стоит сызмала знать об истории той или иной конфессии, о ее принципах и сущности.

У меня осталось приподнятое настроение от всех проповедей Кирилла.

Для людей сейчас вера является очень важным фактором – как вера в Бога, так и вера в свои собственные силы, в свою семью, в свою страну. Я снова почувствовала свои духовные корни, и это то, прибавляет мне сил.

Один из моих прадедов был сиротой, его нашли монахи, назвали Богословским. Он стал священником, а позже монахом. Собственно, от этого и пошла фамилия Богословских.

Другой же мой дед – стопроцентный немец – единственный из девяти братьев остался в России, перешел из католицизма в православие, сменив имя с немецкого на славянское, и имел только немецкую фамилию.

Для меня очень символичен и тот факт, что мой день рождения, который я сегодня праздную (5 августа), совпадает с 450-летием принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери. Кроме того, это совпадает с патриаршей молитвой в Почаевской лавре. Я вчера побывала на всенощной, а сегодня – на утренней литургии.

Уже после этого поеду в Каменец-Подольский отмечать свой день рождения в кругу друзей.

Дмитрий Корчинский, лидер политпартии «Братство»:

КИРИЛЛ НИКОГДА НЕ ДАСТ УКРАИНЕ ПОМЕСТНУЮ ЦЕРКОВЬ, А ЮЩЕНКО МОГ БЫ ДАТЬ, НО ПОЧЕМУ-ТО НЕ ДАЕТ

Патриарх Кирилл – это чиновник высокого ранга, человек высокообразованный и, по-видимому, хороший, но не святой. А церковь функционирует так: если в ней творятся великие дела, то их творят святые. То есть в этом смысле церковь не является бюрократической структурой.

Безусловно, приезд Кирилла имеет политическое значение, он ставил перед собой политические задачи – задачи Российского государства, которое хочет использовать свою церковь как орудие в Украине. Но у патриарха Кирилла есть и собственные задачи. Он понимает, что избран патриархом пожизненно. Путин когда-нибудь перестанет быть премьер-министром, Медведев – президентом, а он будет патриархом еще долго. У него вроде бы здоровье неплохое.

В связи с этим его вес в России будет тем больше, чем более независимой фигурой он будет. Для этого ему нужно опираться на приходы не только в России, но и за рубежом, где их большая половина, значительное количество – в Украине.

Приезд был хорошо рекламно подготовлен с пропагандистской точки зрения.

В то же время в Украине у Кирилла есть объективные трудности. Дело в том, что УПЦ Московского патриархата находится в идеальных условиях. Например, в России в епископате, в клире – солдатская дисциплина. В Украине такого нет: здесь все наслаждаются анархией, и епископы вообще ни от кого не зависят. Ни от Москвы, ни от украинской власти. Возможно, им приятно видеть у себя Кирилла, но ненадолго... Скажем, расширение административного влияния им не очень выгодно, несмотря на все лобзания.

Есть такой авторитетный источник. В начале ІІ века появились так называемые «Правила двенадцати апостолов», которые регламентировали жизнь первых христианских общин. Там есть пункт: заезжий пророк, учитель или апостол не должен задерживаться в местной общине более чем на три дня, чтобы не объедал общину. А если задерживался дольше, то были подозрения, может, и не такая уж у него благодать. Это продемонстрировал и патриарх Кирилл. То есть, думаю, все радовались первые три дня, а затем его пребывание в Украине обременяло и местный епископат, и МВД да и вообще всех действительно верующих.

Что касается единой поместной церкви. Украинская церковь в действительности имеет большие автономные возможности. Например, украинская делегация была на соборе, на котором избирали патриарха и благодаря украинским голосам победил Кирилл, а когда будут избирать в Украине митрополита, то московской делегации не будет. То есть по формальным признакам украинская церковь имеет возможность влиять на состояние дел в Московском патриархате, а Московский патриархат имеет лишь моральное влияние и никакого административного или финансового.

Поместная церковь никогда не создается епископами. Поместную церковь всегда создают вожди новых государств. Скажем, российская поместная церковь была создана усилиями московских князей, потом московских царей, и ее никто не признавал 140 лет. Это был неканонический акт. И так создаются все поместные церкви. То есть если бы у нас было нормальное руководство в государстве, то и поместная церковь давно бы была. В конечном итоге в свое время московская церковь у Вселенского патриархата купила себе киевские приходы. Думаю, семья Ющенко, если действительно эта тема их волнует, достаточно богата для того, чтобы заплатить деньги Вселенскому патриарху, чтобы тот признал Украинскую поместную церковь, даже вопреки Москве. Здесь вопрос лишь в сумме и политической активности.

Поэтому все эти завывания: «Почему у нас до сих пор нет поместной церкви, почему нам ее не дал Кирилл?» – показуха. Кирилл никогда не даст, а вот Ющенко мог бы дать, но почему-то не дает.

Опрашивала Ксеня Лесив