Ющенко на Зурабова согласился, но верительные грамоты примет не скоро?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласился с назначением Михаила ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине и подписал агреман.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет сегодня газета "Коммерсант Украина" (№ 133).

Тот факт, что новый посол РФ вскоре получит агреман Украины (согласие на назначение на пост главы дипломатической миссии), изданию одновременно подтвердили источники сразу в нескольких украинских ведомствах. "Выдача агремана Михаилу ЗУРАБОВУ состоится в самое ближайшее время", - ответили на запрос Ъ в пресс-службе Президента.

Собеседник газеты в МИДе подтвердил согласие Украины на назначение М.ЗУРАБОВА. По словам дипломата, агреман подписан Президентом, и, возможно, уже сегодня об этом будет объявлено официально.

В тоже время издание утверждает, что М.ЗУРАБОВ не сразу приступит к своим обязанностям: "по информации источников Ъ, глава государства еще не скоро примет от него верительные грамоты. Это может спровоцировать новый скандал, учитывая, что молчание Киева в ответ на российский запрос по кандидатуре Михаила ЗУРАБОВА и так вышло за рамки дипломатических приличий".

Газета не исключает, что "в Кремле даже допускают, что глава дипмиссии будет направлен в Украину уже после президентских выборов".

Как сообщалось, назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине было одобрено профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации РФ в конце июня. Уже 26 июня Россия направила в Украину официальный запрос о получении агремана для М.ЗУРАБОВА.

По негласным дипломатическим правилам, согласование кандидатуры посла в том или ином государстве занимает не более 36 дней, причем в большинстве случаев дипломат получает агреман уже через 1-2 недели. Однако по неизвестным причинам процедура одобрения Киевом кандидатуры М.ЗУРАБОВА затянулась.

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, работавший послом РФ в Украине с 2001 года, 11 июня был освобожден от должности и назначен советником Президента России.

М.ЗУРАБОВ с 1998-го по 1999 год был советником Президента РФ, в 1999-2004 годах - председателем правления Пенсионного фонда, а 9 марта 2004 года был назначен министром здравоохранения и соцразвития. М.ЗУРАБОВ был отправлен в отставку с поста министра 24 сентября 2007 года. Вновь назначен советником Президента РФ 13 мая 2008 года.