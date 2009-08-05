Количество теленовостей с признаками заказных растет

Количество телевизионных сюжетов, имеющих косвенные признаки заказных, в украинском телеэфире в течение июля возросло.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Телекритика" со ссылкой на результаты мониторинга качества новостей всеукраинских телеканалов, проведенного в июле 2009 года.

В частности, по данным "Телекритики", в последнюю неделю июля новости телеканала ICTV содержали 4 таких материала; «Нового канала» и «1+1» - по 3 материала, «Интера» - 2, Первого канала, СТБ и ТРК «Украина» - по одному материалу. Не выявлены такие сюжеты лишь в новостях «5 канала».

Как отмечают в "Телекритике", среди вероятных заказчиков «джинсы» можно выделить штаб Арсения ЯЦЕНЮКА - несбалансированными в его пользу оказались сюжеты «Интера», СТБ и «Нового канала». "В итоговых информационно-аналитических программах телеканала «Интер» прослеживается откровенный пиар Арсения ЯЦЕНЮКА как потенциального лидера президентской гонки с использованием манипуляций, результатов соцопросов и черного пиара против его вероятных оппонентов", - сообщает "Телекритика".

Также мониторинг фиксирует значительное количество нарушений базовых журналистских стандартов в новостях канала «1+1» (8 сюжетов на протяжении последней недели), «Интера» (6 сюжетов), ICTV (5) и «Нового канала» (4). Не выявлено грубых нарушений лишь в новостях СТБ.

Одной из главных тенденций освещения актуальных политических событий остается искусственная скандализация, когда, например, парламентский процесс представляется как последовательность столкновений и блокировок трибуны, а драка между двумя политиками становится новостью дня, отмечают в «Телекритике».

Справка УНИАН. С июня 2009 года в рамках проекта «У-медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышения медиаграмотности широкого круга украинских граждан», который реализовывается общественной организацией «Телекритика» и ОО «Институт массовой информации» при поддержке Internews Network, на сайте «Телекритики» еженедельно публикуется анализ соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов. Проект направлен на повышение уровня медиаграмотности украинского общества, стимулирование медиа к ответственности и соблюдение журналистских стандартов, повышение качества медийного продукта.

Мониторинг координирует тренер МОО «Интерньюз-Украина» медиаэксперт Игорь КУЛЯС, анализирующий качество новостных выпусков десяти ведущих телеканалов («Интер», «1+1», ТРК «Украина», СТБ, «Новый канал», ICTV, «5 канал», К1, ТВі, Первый национальный) по специально разработанной методике, которая содержит 24 критерия для оценки каждого новостного выпуска и 29 - для оценки каждого отдельного сюжета.