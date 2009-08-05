Эксперты о НАТО, популизме и реальных переменах

Эксперты считают, что для вступления в НАТО Украине нужно ликвидировать популизм и начать реальные структурные преобразования в государстве.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, комментируя заявление нового Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА о том, что Украина и Грузия обязательно станут членами Альянса - но не в ближайшее время, а лишь тогда, когда выполнят все обязательства относительно членства в НАТО, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ заметил, что это заявление не следует переоценивать.

Тем более, по его словам, Генеральный секретарь озвучивает консенсусное решение НАТО. «Это отображение объективной реальности. К сожалению для всех нас, был проворонен украинским руководством момент, когда реально можно было интенсивно вступать в НАТО. Сейчас этого момента нет, и это просто констатация факта. Но, тем не менее, двери остаются открытыми в соответствии со взятыми обязательствами. Фактически, все зависит от Украины. НАТО отдало этот вопрос на откуп Украине. Нас никто тащить с собой в НАТО не будет, с другой стороны, нам оставляют возможность вступить в Альянс - если Украина захочет», - сказал А.ПАЛИЙ.

Народный депутат от НУ-НС, председатель подкомитета по вопросам сотрудничества с НАТО и АЗЕС Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Ольга ГЕРАСИМЬЮК призывает не драматизировать высказывание нового Генерального секретаря Альянса.

По ее словам, «перспектива Украины относительно членства в Альянсе не зависит от личности Генерального секретаря, который, кстати, представляет лояльно и положительно настроенную к Украине страну».

Что касается того, что вообще происходит сейчас, то есть две вещи, которые, очевидно, могут влиять на нашу перспективу. Первое – это проблемы с новыми представлениями о безопасности, новые претензии на господство в мире. И в этих условиях НАТО должно для себя определиться со своей стратегией как расширения, так и вообще, со стратегией существования и работы. И, наверно, это один из тех факторов, который вынуждает их сейчас немного эту ситуацию тормозить - для того, чтобы оглянуться вокруг и понять, куда дальше идти. Потому что внутри НАТО сейчас очень много говорят о необходимости такого обновления своей концепции безопасности», - сказала депутат.

Во-вторых, заметила О.ГЕРАСИМЬЮК, «конечно, важно то, что произойдет у нас после президентских выборов. Потому что определенная политическая нестабильность, которую мы все чувствуем, конечно, влияет на наши перспективы».

Председатель наблюдательного совета фонда «Общественность» Олег РЫБАЧУК согласился с предыдущими экспертами в том, что генсек НАТО выразил общее мнение членов Альянса, а также отметил, что заявление было ожидаемым для экспертов.

«Для меня ничего неожиданного в этом выступлении не было. В Украине сейчас основная проблема больше политическая, потому что технически Украина работает с НАТО достаточно успешно - подавляющее большинство тех мероприятий, которые намечены годовыми планами, выполняются», - сказал он.

Но, по словам О.РЫБАЧУКА, «наибольшая неприятность с политиками - и мы с вами являемся свидетелями этого момента - ни один из ведущих политиков, за исключением Президента Украины, не имеет четкой позиции относительно членства в НАТО. Политики спрятались за фразой «как решит народ – так и будет». Забывая, что украинское слово «чільник» означает лидер, человек, который ведет. Даже молодые политики радостно повторяют формулу «как решит народ, так и будет», - все будет решено через референдум. А на самом деле украинская политическая элита не имеет общего взгляда, и тема НАТО используется как манипулятивная, потому что ни один из остальных политиков какого-то серьезного ответа на угрозы, стоящие перед Украиной, не дает».

В данном случае Украина получила предсказуемую оценку, - которая, кстати, выгодно отличается от ситуации с европейской интеграцией – политическое решение относительно членства Украины в НАТО принято. Генеральный секретарь как раз подтвердил: да, будет воля, будете готовы, будете соответствовать критериям – будете иметь членство», - сказал О.РЫБАЧУК.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что новый Генеральный секретарь НАТО фактически выступил с объективной оценкой той ситуации, которая сложилась с перспективами членства в НАТО Украины и Грузии.

«Я думаю, что он высказал то, что никак не осмеливался высказать его предшественник: Украина не выполнила ни одного обязательства относительно вступления в НАТО, не провела ни одной из структурных реформ. Есть определенный перечень проблем, которые должна была бы решить Украина и, соответственно, только после этого подавать заявку на членство в НАТО. В Украине же больше пытались пиариться на теме НАТО, чем осуществлять структурные преобразования. Авансом вряд ли кто-то будет принимать Украину в НАТО, вряд ли кто-то будет создавать для себя проблему из того, что приняли страну с недоразвитой социальной сферой, с недоразвитой экономикой, многими нереформированными сферами общественной жизни и, фактически, это и было сказано Украине. Кроме того, что сделал такое заявление Генеральный секретарь НАТО, перед этим подобные заявления прозвучали со стороны лидеров стран-членов НАТО, в том числе Германии, Франции, США. Евроатлантическое сообщество солидарно в том, что Украине и Грузии еще нужно сделать многое для того, чтобы ликвидировать популизм на высшем уровне и начать реальные структурные преобразования своих государств», - сказал К.БОНДАРЕНКО.