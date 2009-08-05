Патриарх Кирилл: готов был бы принять украинское гражданство

Патриарх Кирилл в ходе визита на Украину после Божественной литургии в Свято-Успенской Почаевской лавре встретился с украинским духовенством. Об этом сообщает newsru. Как заявил на встрече Патриарх, для укрепления единства Русской православной церкви он готов пойти на нетрадиционные шаги, в том числе принять украинское гражданство. Об этом Кирилл объявил после предложения проводить полгода в Москве, полгода в Киеве.

"Это очень хорошее предложение, только немножко бы еще здоровья Патриарху и сил побольше. Готов был бы принять украинское гражданство", - сказал предстоятель РПЦ.

Как добавил Патриарх, раскол, который произошел в Украине, в том числе вызвала неправильная церковная политика Москвы, сообщает ИТАР-ТАСС. Патриарх особо отметил, что эта политика все же не злонамеренная, а скорее проводимая по инерции с тех пор, когда все жили в одном государстве. Кирилл также заявил о необходимости в новых условиях существования суверенных государств переосмыслить роль московского Патриарха.

Как отметил глава РПЦ , после вступления в должность он распорядился наряду с патриаршим стандартом и российским флагом установить в Тронном зале патриаршей резиденции в Даниловом монастыре еще и флаги всех государств, на которые распространяется юрисдикция Московского патриархата.

По словам предстоятеля, архиереев РПЦ, которые служат на территории РФ, меньше, чем всех других: 49% служат на территории России, а 51% в других странах.