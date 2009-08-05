МИД России: решение о высылке из Украины дипломатов - беспрецедентное

Решение о высылке из Украины российских дипломатов было беспрецедентным в истории двусторонних отношений.

Как сообщает РИА «Новости»,об этом заявил сегодня на пресс-конференции статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН.

"Мы вынуждены были пойти на адекватные меры, как это принято в дипломатической практике. Но, конечно, этот эпизод значительно испортил атмосферу наших отношений... Подобное недружественное решение было беспрецедентным в истории наших отношений с Украиной", - заявил Г.КАРАСИН.

Он добавил, что эта история "довольно тревожная для российско-украинских отношений".

"Когда мы впервые от украинских официальных представителей услышали о таком намерении... мы предприняли усилия, чтобы аргументированно убедить украинскую сторону эти решения в действие не вводить", - отметил замминистра иностранных дел РФ, добавив, что позднее Россия узнала о том, что решение все же было принято.

По словам Г.КАРАСИНА, дипломаты, работавшие в Украине, "добросовестно выполняли свои обязанности".

"То, что они там контактировали с какими-то общественными организациями и политическими деятелями, - это полностью соответствует Венской конвенции... Это входит в обязанности дипломатов контактировать с людьми", - подчеркнул Г.КАРАСИН.

Как сообщалось, в конце июля Киев объявил о высылке из страны советника Посольства РФ Владимира ЛЫСЕНКО и генконсула в Одессе Александра ГРАЧЕВА, заявив, что они занимались "недипломатической деятельностью". В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве. Позднее МИД Украины приостановил решение о высылке генерального консула РФ в Одессе А.ГРАЧЕВА до "зеркального ответа" России относительно генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Натальи ПРОКОПОВИЧ.