Посольство Израиля в Украине не знает, где живет Лозинский

Посольству Государства Израиль в Украине не известно о месте пребывания бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, разыскиваемого в связи с подозрением в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Израиля в связи с информацией в газете «Коммерсант-Украина».

«Посольству не известно о месте пребывания господина ЛОЗИНСКОГО. Никаких обращений со стороны украинских компетентных органов по поводу ЛОЗИНСКОГО в посольство не поступало», - отметили в дипломатическом ведомстве.

Газета «Коммерсант-Украина» (№ 132 от 5 августа) написала, что бывший народный депутат от БЮТ В.ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в совершении умышленного убийства и разыскиваемый милицией и Интерполом, вероятно, скрывается в Израиле.

О том, что следственная группа, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, располагает информацией о местонахождении бывшего народного депутата, «Коммерсанту» сообщил источник, информированный о ходе расследования.

По его словам, В.ЛОЗИНСКИЙ уже продолжительное время находится в курортном городе Нетания (29 км от Тель-Авива), на средиземноморском побережье Израиля. Более того, следователям якобы известен даже точный адрес, по которому проживает разыскиваемый: проспект Беньямина, дом 15 – это центр города: один квартал от автовокзала и 10 минут ходьбы от моря.