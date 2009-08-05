Тимошенко думает, что дух людей поддерживает реклама

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отрицает, что ее партия размещает предвыборную рекламу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это не избирательная, а социальная реклама, которую я могу размещать при любых обстоятельствах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя появление в Киеве растяжек с надписью «Пока блокируют - она работает».

Премьер подчеркнула, что на улицах городов размещаются рекламные щиты практически всех политических сил и политических персон. «И я не думаю, что мы в этом являемся исключением», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, размещением таких баннеров занималась ее партия, но не на бесплатной основе. «Это партия разместила, там все в порядке. Я имею в виду, социальная – чтобы поддержать дух людей. Это платная реклама, которую оплатила партия», - уточнила она.

«Но мне приятно, что под словом «она» вы поняли все правильно», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО с улыбкой.