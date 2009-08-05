Тимошенко заявляет, что не читает письма Ющенко
14:36, 05 августа 2009Политика
1754
"Мы просто делаем свое дело"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не читает политические письма Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя обращение В.ЮЩЕНКО к правительству с требованием урегулировать процедуру оформления земельных участков.
«У меня нет времени читать все эти политические письма. Мы просто делаем свое дело и будем удерживать и жизнь в стране, и экономику на надлежащем уровне. Именно поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter