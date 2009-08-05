Минобразования возобновило выдачу лицензий вузам

Конфедерация негосударственных высших заведений образования Украины приветствует возобновление Министерством образования и науки процедуры выдачи лицензий высшим учебным заведениям.

Об этом УНИАН сообщили в Конфедерации негосударственных высших заведений образования.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МОН, с 10 августа министерство возобновит прием к рассмотрению лицензионных дел высших учебных заведений, соответствующие письма уже получили руководители учебных заведений.

Возобновление рассмотрения лицензионных и аккредитационных дел Министерством образования уже поприветствовала Конфедерация негосударственных высших учебных заведений, которая выступала против приостановки процедуры рассмотрения.

«В июне этого года наша организация обратилась в министерство с просьбой отменить решение и возобновить рассмотрение лицензионных и аккредитационных дел, - сообщил председатель Конфедерации, народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО. - В письме мы отметили, что инициатива министерства противоречит ряду нормативных актов, в частности закону «Об образовании», «О высшем образовании» и постановлению Кабмина «О лицензировании деятельности по предоставлению образовательных услуг».

«Лицензирование является одной из основных функций и законодательно установленной обязанностью министерства. Ведомство аргументировало приостановку выдачи лицензий тем, что новые специальности будут запутывать абитуриентов. Мы же наоборот считали, что таким образом нарушаются права и будущих студентов, и учебных заведений. В любом случае можно приветствовать конструктивную позицию министерства, которое приняло во внимание, в том числе и наши аргументы, и возобновило процесс выдачи лицензий», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Также народный депутат выразил надежду, что плодотворное сотрудничество между МОН и Конфедерацией негосударственных высших учебных заведений будет продолжаться.

*** Конфедерация негосударственных высших заведений образования Украины создана в 1999 году и включает около 40 частных вузов. Своей деятельностью Конфедерация консолидирует вузы негосударственной формы собственности и направляет их на выполнение стратегических задач образовательной сферы Украины, проводит активную инновационную научную деятельность, организует проведение конференций, семинаров, круглых столов и тому подобное.