Тимошенко два дня посвятила семейным делам
13:57, 05 августа 2009Политика
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Они не будут оплачены в зарплате
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находилась 3-4 августа в отпуске за свой счет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Я взяла два дня за свой счет для того, чтобы их посвятить семейным делам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер напомнила, что в соответствии с национальным законодательством эти два дня не будут оплачены в заработной плате должностного лица.
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