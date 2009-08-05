Тимошенко два дня посвятила семейным делам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находилась 3-4 августа в отпуске за свой счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я взяла два дня за свой счет для того, чтобы их посвятить семейным делам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в соответствии с национальным законодательством эти два дня не будут оплачены в заработной плате должностного лица.