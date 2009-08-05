Эксперт: задача Ющенко на выборах - ослабление позиций Тимошенко

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что сегодняшняя позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его команды в процессе политической коммуникации превращает его в технического кандидата, цель которого – ослабление позиций основных кандидатов на пост главы государства.

Такое мнение политолог высказал в переданном УНИАН комментарии относительно последних заявлений чиновников Секретариата Президента по поводу экономической политики правительства.

«В.ЮЩЕНКО в качестве кандидата в Президенты уже начал активную фазу кампании, которая свидетельствует о технической сущности его баллотирования. Тот деструктив, с которым команда Президента реализует «экспертное сопровождение» деятельности правительства, свидетельствует о том, что В.ЮЩЕНКО не намерен вести содержательную борьбу за голоса избирателей», - в частности, заявил В.БАЛА.

По его мнению, главная задача В.ЮЩЕНКО на этих выборах – сознательное ослабление позиций основных кандидатов, и, в первую очередь, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, «которая очевидно стала персональным оппонентом для В.ЮЩЕНКО», - считает эксперт.

Он также убежден, что Президент не будет даже выстраивать конструктивную содержательную кампанию, а «ограничится лишь экспертным позиционированием».

«Можно предположить, что так называемого полевого этапа выборов ни эксперты, ни избиратели со стороны В.ЮЩЕНКО не увидят. Также вряд ли будет развернута содержательная информационная кампания, направленная не только на критику команды Ю.ТИМОШЕНКО, но, в первую очередь, на аккумулирование голосов», - отметил директор АМС.