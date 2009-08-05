Богословская рассказала про своего деда - стопроцентного немца

Народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину стал прекрасным поводом убедиться, что вера – это естественное состояние украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Тернополе она отметила, что во время встреч с Патриархом КИРИЛЛОМ люди забывают о бытовых проблемах, о своих неурядицах, вместо этого начинают излучать радость.

“Я это увидела во время пребывания в Луцке, там паломники были чрезвычайно теплые. Люди устали от вражды и, собственно, благодаря таким визитам становится очевидно, что в поле религиозности – наша сила, а не проблема”, – считает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она также считает, что визит Патриарха КИРИЛЛА стал еще одним поводом задуматься над тем, что Бог – один, а 10 заповедей Божьих – одинаковы для всех.

“Также стоит задуматься о целесообразности введения в учебных заведениях теологии или религиеведения. По моему мнению, это нужно делать, ведь в рамках той поликонфессионности, которая существует в Украине, детям стоит сызмала знать об истории той или другой конфессии, о ее принципах и сущности”, – убеждена И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Вместе с тем, она отметила и некоторые негативные факторы, которые сопровождают визит Патриарха КИРИЛЛА. “Иногда священники УПЦ КП ведут себя крайне агрессивно. Даже агрессивнее, чем те неверующие парни, которым заплатили, чтобы они постояли с флагами “Свободы”, – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ. Несмотря на это, сказала депутат, лично у нее осталось приподнятое настроение от всех проповедей патриарха.

Она также отметила, что для людей сейчас вера очень важный фактор – как вера в Бога, так и вера в свои собственные силы, в свою семью, в свою страну. “Я опять ощутила свой духовный корень, и это то, что придает мне новые силы”, – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, один из ее прадедов был сиротой, его нашли монахи, назвали Богословским. Он стал священником, а после того - монахом.

Другой ее дед, как сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ – «стопроцентный немец» – единственный из 9-ти братьев остался в России, перешел из католицизма в православие, сменив имя с немецкого на славянское и оставив лишь фамилию.

И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что для нее очень символичен и тот факт, что ее день рождения, который она празднует 5 августа, совпадает с 450-летием принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери. Кроме того, это совпадет с патриаршей молитвой в Почаевской лавре. Поэтому она вчера побывала на всенощной, а сегодня – на утренней патриаршей литургии.

“Уже после этого поеду в Каменец-Подольский отмечать свой день рождения в кругу друзей”, – сообщила депутат.