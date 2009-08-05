Тимошенко увидела хороший сигнал для экономики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что, по предварительным данным, в июле текущего года рост производства по предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) составил около 16%.

Об этом она сказала сегодня в Киеве, открывая заседание Кабинета министров.

По ее словам, с первых дней кризиса правительство приняло антикризисные меры в горно-металлургическом комплексе Украины.

В частности, по ее словам, были снижены ж/д тарифы на перевозку продукции ГМК, снижена в три раза цена на коксующийся уголь для металлургических комбинатов, цена на газ для предприятий ГМК и своевременное возвращение НДС экспортерам.

«Сейчас наблюдаем результаты: себестоимость продукции снизилась, и с начала второго квартала, где-то в июне-июле, цены на украинские полуфабрикаты и прокат выросли на 15%», - отметила она.

При этом премьер-министр добавила, что это хороший сигнал для всей экономики.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров пролонгировал действие Меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательным условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного Меморандума предусмотрены: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».