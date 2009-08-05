Лозинский может скрываться в Израиле - СМИ

Бывший народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в совершении умышленного убийства и разыскиваемый милицией и Интерполом, вероятно, скрывается в Израиле, пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 132 от 5 августа).

О том, что следственная группа, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, располагает информацией о местонахождении бывшего народного депутата, «Коммерсанту» сообщил источник, информированный о ходе расследования.

По его словам, В.ЛОЗИНСКИЙ уже продолжительное время находится в курортном городе Нетания (29 км от Тель-Авива), на средиземноморском побережье Израиля. Более того, следователям якобы известен даже точный адрес, по которому проживает разыскиваемый: проспект Беньямина, дом 15 – это центр города: один квартал от автовокзала и 10 минут ходьбы от моря.

По официальным данным Госпогранслужбы, после лишения В.ЛОЗИНСКОГО депутатского мандата он не пересекал границу, так что основная стратегия следствия основывается на поиске обвиняемого в пределах Украины. Впрочем, нельзя исключать, что бывший народный депутат выехал за рубеж нелегально, отмечает издание.

Высказывались предположения, что В.ЛОЗИНСКИЙ скрывается в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), где проживают его родственники. Как заявлял ранее заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО, следствие отрабатывает и ПМР, и Россию, и другие страны.

В Генпрокуратуре, расследующей дело В.ЛОЗИНСКОГО, пока не комментируют информацию о его пребывании в Израиле. Как объяснили газете в Генпрокуратуре, на этом этапе розыска все полномочия – у СБУ, МВД и Интерпола. Они взаимодействуют с соответствующими органами других государств, передают им оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого. Прокуратура подключается только в случае его задержания, когда необходимо подать официальный запрос об экстрадиции.

Об отсутствии информации о возможном местопребывании экс-депутата в Израиле сообщил и руководитель украинского бюро Интерпола Василий НЕВОЛЯ. "Пока у нас нет информации о его местонахождении", - сказал он.

Как предполагает издание, выбор страны мог быть обусловлен и тем, что выдача лиц из Израиля в Украину усложнена. В случае же, если у разыскиваемого израильское гражданство, провести экстрадицию практически невозможно. "В Израиле совершенно особенный порядок экстрадиции. Там есть своя процедура, подробно описанная в национальном законодательстве, и она сложнее, чем в других странах", - отметил В.НЕВОЛЯ

Как сообщал УНИАН, 16 июня на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, на то время районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (преднамеренно нанесенные тяжелые телесные повреждения, причиненные способом, имеющим характер особого мучения, или причиненные группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или причиненные на заказ, или повлекшие смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генпрокуратуры с просьбой о разрешении на привлечение его к уголовной ответственности.

7 июля Печерский районный суд г. Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и привлечение его к суду.

6 июля Печерский райсуд избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.