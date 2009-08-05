Ющенко отравили лабораторным диоксином - исследование

Из Великобритании пришли новые подробности по делу об отравлении президента Украины Виктора Ющенко диоксином во время избирательной кампании 2004. Ядовитое вещество было таким чистым, что происходило из лаборатории.

Об этом передает информационное агентство «Асошиейтед пресс» со ссылкой на исследование, которое сегодня опубликовал британский медицинский журнал Lancet. В частности речь идет о самом ядовитом варианте диоксина, который содержался также в веществе agent orange, применявшемся американскими войсками для уничтожения лесов во время войны в Вьетнаме. Подтверждения этой информации из других источников нет. Исследование не дает ответа, где именно был произведен диоксин и кто стоит за отравлением украинского президента.

Сообщение в журнале Lancet появилось на фоне новой избирательной кампании в Украине, во время которой Ющенко собирается баллотироваться на второй срок.

Кандидат в президенты Ющенко был отравлен меньше, чем за два месяца до выборов 2004. В его крови и клетках врачи нашли диоксин, который изувечил лицо политика. Сейчас, по данным врачей, его здоровью ничего не угрожает. Расследование дела об отравлении ведет генеральная прокуратура. Генпрокурор Украины недавно не исключил, что дело об отравлении может не быть завершено к началу избирательной кампании.

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