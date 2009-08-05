Выплата "юлиных тысяч" может возобновиться к концу года

В связи с тем, что возможностей наращивать сумму выплат по обесцененным вкладам советского Сбербанка в этом году нет, очень вероятным является сценарий, по которому правительство будет пытаться провести данные выплаты в конце года.

Такое мнение УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, если выплата по компенсациям Сбербанка начнется ближе к выборам, то это даст больший электоральный эффект, «к тому же, в конце года правительство будет видеть, хватает ли ему средств на выплату базовых вещей – зарплат и пенсий».

В то же время А.БЛИНОВ отмечает, что выплаты вкладчикам Сбербанка СССР – преимущественно политический инструмент. «Вряд ли премьер-министр публично откажется от выплат общественности, ведь она связала свое имя в массовом сознании с такими компенсациями», - сказал эксперт.

Объявленная ранее сумма в 250 млн. грн. на компенсации вкладчикам Сбербанка СССР в этом году невелика по сравнению с выплатами предыдущих лет. Но нынешняя ситуация в бюджетной системе делает проблематичной выплату даже такой сравнительно небольшой суммы, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 20 мая т.г. №481, из Госбюджета выделяются 250 млн. грн. для выплаты в 2009 г. гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР. Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 года.

В Министерстве финансов Украины ранее сообщали, что выплаты должны начаться с июня, а после этого – до конца июля, однако, как сообщили в «Ощадбанке», средства на счета банка для осуществления данных выплат пока не поступали.

28 июля в ходе горячей телефонной линии с аграриями премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что выплаты по вкладам Сбербанка СССР в Украине будут возобновлены после ослабления кризиса.