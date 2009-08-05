США не исключают поставок вооружений Грузии

США не исключают поставок Грузии защитных вооружений, несмотря на протесты России, заявили представители американской администрации на слушаниях в сенате Конгресса США, передает Associated Press. Данное заявление было сделано, в частности, заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности, бывшим послом США в России Александром Вершбоу. По его словам, ранее военная помощь США Грузии заключалась в тренировке и модернизации ее вооруженных сил. Однако А.Вершбоу добавил, что "другие формы сотрудничества тоже могут иметь место, в этом вопросе ничего не может быть исключено".

По словам заместителя госсекретаря США по делам Евразии Филипа Гордона, "на поставки в Грузию не существует международного эмбарго".

Вчера, напоминает РосБизнесКонсалтинг, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что США уже "играют ключевую роль в перевооружении грузинской военной машины" и предупредил, что вмешательство США идет "во вред процессу демократии в Грузии".