Катеринчук разъясняет, чем его новая партия лучше

Народный депутата Украины Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что модель новой политической партии «на сто процентов будет отличаться от НСНУ, в том числе и финансово».

Об этом политик заявил во время встречи с житомирянами в областном доме профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, на встречу, в частности, прибыли бывшие члены Житомирской районной партии НСНУ, которые 25 ноября на районной конференции в селе Сингуры Житомирского района приняли решение о самороспуске Житомирской районной организации политической партии «Народный Союз Наша Украина». Обращаясь к ним, Н.КАТЕРИНЧУК определил их как людей, «которые почувствовали, что не могут быть оскорбленными и преданными». Он также заметил о своем намерении идти вместе с этими людьми «на десятки лет вперед в этой политике».

«Вы будете абсолютно независимыми в решении всех своих вопросов, но будете иметь все права по влиянию на ту политику, которая будет осуществляться в партии», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК, подчеркнув, что планируется введение работы кадровых комиссий. «Будет действовать налоговый клуб, а также будет осуществляться существующая уже пять лет социальная программа "народный адвокат", - сказал Н.КАТЕРИНЧУК . Он также отметил, что в новой партии, "бизнес не будет допускаться к принятию ключевых решений". По словам политика, новая партия (ориентировочное название которой «Европейская партия «Украина») не будет строиться под «звезды политики».