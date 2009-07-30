Россия высылает куратора вопросов ЧФ в Посольстве Украины

Россия высылает советника - руководителя политической секции Посольства Украины в Москве Игоря БЕРЕЗКИНА.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

По словам собеседника агентства, И.БЕРЕЗКИН курировал все политические вопросы украинско-российских отношений, в том числе вопросы временного базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

Источник сообщил, что И.БЕРЕЗКИН является высокопрофессиональным дипломатом и проработал в Москве только полгода - с января этого года.

Справка УНИАН. 24 июля СМИ сообщили, что МИД Украины отозвал аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, занимающегося деятельностью Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

29 июля Департамент прессы и информации МИД РФ распространил сообщение, в котором говорится, что Посол Украины в Москве Константин ГРИЩЕНКО «был поставлен в известность, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве. При этом решение российской стороны в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено», - сообщал МИД.

Сегодня, 30 июля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сообщил, что МИД Украины уже получил от России официальный документ, в котором говорится о решении выслать с территории этого государства двух украинских дипломатов.