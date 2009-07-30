МИД Украины: Москва не желает развивать равноправное партнерство

Министерство иностранных дел Украины выражает сожаление по поводу демарша МИД Российской Федерации в ответ на требование украинской стороны досрочно прекратить миссию двух российских дипломатов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В комментарии отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство рассматривает “выдержанное в сознательно обостренной форме” вчерашнее сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации как “неоправданно осложняющее украинско-российский диалог, а решение о “зеркальной” реакции в отношении украинских дипломатов без всякой аргументации - как свидетельство нежелания развивать равноправное партнерство с Украиной”.

В документе отмечается, что украинская сторона надеется, что “в Москве внимательно проанализируют практику деятельности своих дипломатических учреждений в нашем государстве на предмет соответствия Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, внесут соответствующие коррективы и будут работать на укрепление дружбы и доверия в двусторонних отношениях”.

МИД Украины выражает сожаление по поводу “демарша МИД Российской Федерации в ответ на требование украинской стороны досрочно прекратить свою миссию двум российским дипломатам”.

В комментарии отмечается, что на протяжении последнего времени “украинская сторона неоднократно привлекала внимание российской стороны к тому, что отдельные работники Посольства РФ в Украине, а также Генерального консульства РФ в Одессе занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом”. При этом отмечалось, что в распоряжении украинской стороны есть документально подтвержденные факты об их действиях, которые наносят вред национальным интересам нашего государства. В МИД Украины напомнили, что еще в августе 2007 года министерство нотой предупредило российское внешнеполитическое ведомство, что “деятельность и заявления одного из этих дипломатов дают украинской стороне основания объявить его персоной “нон грата”.

В комментарии отмечается, что, принимая решение рекомендовать прекратить двумя упомянутым лицам их миссии в нашем государстве, “украинская сторона исходила из того, что дальнейшее игнорирование российской стороной этих фактов будет наносить существенный вред интересам национальной безопасности Украины”. Украинской стороной было предложено не выносить эти вопросы в публичную плоскость и МИД Украины рассчитывало, что российская сторона самостоятельно осуществит “в разумные сроки ротацию упомянутых дипломатов, не провоцируя напряжения в двусторонних отношениях”. “К сожалению, этого не произошло, что повлекло принятие украинской стороной соответствующего решения”, - отмечает МИД.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июля, Департамент прессы и печати МИД РФ распространил сообщение, в котором говорилось, что Посол Украины в Москве Константин ГРИЩЕНКО был приглашен в МИД России, где состоялась его беседа со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ.

«Послу Украины сообщили, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве. При этом решение российской стороны в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено», - сообщал МИД.

Сегодня, 30 июля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сообщил, что МИД Украины уже получил от России официальный документ, в котором речь идет о решении выслать с территории этого государства двух украинских дипломатов.

24 июля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.