Лавров: российские дипломаты - не шпионы

Украина не предъявила России никаких доказательств ведения российскими дипломатами деятельности, не соответствующей их статусу.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ журналистам в Душанбе, передает РИА «Новости».

«Никаких фактов шпионажа (со стороны российских дипломатов) нам не предъявлено украинскими властями. Их просто не существует, мы твердо это знаем», - сказал министр.

По его словам, украинские власти повели себя несерьезно и непрофессионально.

"Как-то несерьезно все это, непрофессиональный подход. Решили провокацию устроить и то до конца не могут. Странно это и печально", - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ОГРЫЗКО высказал мнение, что государство должно жестко реагировать на противоправную деятельность на своей территории лиц, прикрывающихся дипломатическим статусом.

«Нельзя сравнивать то, что делают эти так называемые российские дипломаты, с тем, что сегодня пытаются в ответ выслать из России двух украинских дипломатов, которые никоим образом не нарушили никаких положений Венской конвенции», - отметил В.ОГРЫЗКО.

Он убежден, что «это такая давняя советская, «совковая», «махровая» практика реакции на абсолютно законные действия государства».

«Страна, высылающая шпионов, действует в соответствии с Венской конвенцией. В ответ высылают абсолютно невиновных дипломатов, занимающихся своей работой», - сказал он.

29 июля Департамент прессы и информации МИД РФ распространил сообщение, в котором было сказано, что Посол Украины в Москве Константин ГРИЩЕНКО был приглашен в МИД России, где состоялась его беседа со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ.

«Посол Украины был поставлен в известность, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве. При этом решение российской стороны в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено», - сообщал МИД.

Сегодня, 30 июля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сообщил, что МИД Украины уже получил от России официальный документ, в котором говорится о решении выслать с территории этого государства двух украинских дипломатов.

24 июля СМИ сообщили, что МИД Украины отозвал аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, занимающегося деятельностью Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писали СМИ.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.