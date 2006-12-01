НСНУ(к): Катеринчук готовит съезд праволиберальной партии на февраль

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что в конце февраля будущего года состоится первый съезд новой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил во время встречи с житомирянами в областном доме профсоюзов.

Он отметил, "пока в НСНУ будут определять, кто у них будет новым лидером - или Петр ПОРОШЕНКО, или пригласят они кого-то - Оксану БИЛОЗИР или других, мы уже в феврале будущего года можем выйти на общенациональное собрание и на первый съезд новой партии, где будут очерчены все вопросы и будут окончательно определены идеология, устав, программа, принципы и все, что необходимо для того, чтобы политическая сила имела свое политическое лицо".

Он также сообщил, что на 14 декабря запланировано проведение заседания оргкомитета с участием представителей областей Украины для обсуждения вопроса названия будущей партии, ее принципов, устава. "Этот оргкомитет уже начал подготовку к первому учредительному съезду”, - сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.

Н.КАТЕРИНЧУк также обстоятельно остановился на идеологических принципах будущей партии.

"Идеологией новой партии должна быть праволиберальная идеология", - сказал он, добавив, что национально сознательные люди и те, кто разбирается в либерализме, могут быть тем инструментом, который "позволит демократии победить".

При этом Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что не планируется создания "исключительно узкоидеологической партии". "Мы смогли найти новое качество политики, новых лидеров, новые подходы, новые лица, новые идеи", - сказал Н.КАТЕРИНЧУК. Он также сообщил, что в новой партии попытается избежать повторения ошибок НСНУ - не будет строить партию "сверху".